Eichbaum se reunirá con el presidente Alberto Fernández por la lo ocurrido en el cementerio de La Tablada

Radio Jai dialogó con Ariel Eichbaum, presidente de la AMIA, acerca una nueva intrusión en el cementerio de La Tablada y su abordaje al respecto.

“Hemos descubierto una intrusión en el cementerio, lo que nos preocupa por la fecha, por la época, porque no es la primera. Estos últimos dos años tuvimos reiteradas intrusiones que por supuesto fueron denunciadas en la policía y en la justicia, hemos tratado el tema con las autoridades pertinentes. En esta ocasión fueron vandalizadas más de cien sepulturas y se robaron once placas, es muy importante por la cantidad de sepulturas que involucraron”.

Según Eichbaum: “Tenemos un viejo problema, como ustedes saben el cementerio de La Tablada (el cementerio judío más grande del continente) está en el partido de La Matanza, y tiene dos partes que son como dos cementerios: la parte nueva y la parte vieja. Hay una calle del municipio que interrumpe el cementerio, es un lugar muy desprotegido por lo que venimos haciendo todo tipo de solicitudes a instancias tanto municipales como provinciales y nacionales, para poder cerrar esa calle, hay un proyecto aprobado en la legislatura, el concejo deliberante del partido relacionado al tema pero no lo podemos lograr y es un lugar de mucha vulnerabilidad. Nos entristece este acto vandálico, sobre todo cuando discutimos el antisemitismo, aunque lo que más duele es la facilidad con la que un bien comunitario es ultrajado en reiteradas oportunidades sin poder tener una respuesta de las autoridades pertinentes, es un tema que ha tomado años hablar y el proyecto aprobado en el concejo deliberante debería llevarse a cabo para cerrar esa calle interna para darle seguridad a la comunidad judía”.

“Hemos llegado a un acuerdo con la provincia de Buenos Aires en el que pusieron un destacamento policial adentro del cementerio, una idea beneficiosa tanto para la policía como para el cementerio y la comunidad judía ya que aportan cierta seguridad, además del esfuerzo que hace la comunidad de manera privada para darle seguridad a estos lugares, pero lo que ha pasado últimamente es que nos están quitando personal del destacamento, y el terreno del cementerio es muy extenso para controlar perimetralmente, a lo que responden con que no tienen suficientes recursos ni personal. Tomé contacto con el ministro de seguridad de la provincia en el día de ayer donde le comenté lo sucedido, me respondió inmediatamente y tenemos un encuentro con el presidente el día lunes o martes para tratar de abordar el tema ya que nos preocupa y ocupa. Esperemos que la visibilización de estos episodios en fechas tan especiales hagan tomar conciencia a las autoridades sobre el rol que tienen que ocupar”.

“Acá hay una cuestión vinculada a una calle interna del cementerio que hace muchos años debería estar cerrada y todas las intrucciones vienen por ese lado, se puede tener toda la seguridad y el patrullaje que uno quiera pero estamos hablando de hectáreas muy grandes. De ningún modo un problema vinculado a lo catastral del municipio no se puede resolver si no se tiene una mínima colaboración de municipio, contribuimos grandes impuestos en La Matanza y no es posible que estemos años tratando de resolver un tema que tiene desidia por parte de las autoridades, estamos dispuestos a hacer un mayor esfuerzo pero no podemos cerrar una calle de forma privada, es necesaria la participación de la política, estamos hablando de una calle que atraviesa gran parte del cementerio”.