Dos cadenas perpetuas para el terrorista palestino que mató a Yehuda Guetta

El tribunal militar del campamento de Ofer condenó esta mañana a dos cadenas perpetuas para la terrorista Montasir Shalaby, condenado por causar la muerte de Yehuda Guetta, de 19 años, en mayo de 2021, en un atentado terrorista en el cruce de Tapuaj. El tribunal también ordenó una indemnización por valor de más de dos millones y medio de shekels.

En la decisión, los jueces de la corte militar escribieron: “El acusado eligió suicidarse debido a una ideología que santifica el odio a los judíos. Disparó indiscriminadamente en una intersección céntrica y concurrida, y terminó matando judíos solo porque eran judíos”.

Montasir Shlaby, es un residente del pueblo de Lemurus Aya, tiene 44 años y fue condenado hace unos cinco meses después de declararse culpable de los cargos de intento de asesinato, posesión ilegal de un arma y obstrucción a la justicia. En el ataque, el niño Banya Peretz resultó herido de muerte y Amichai Hala también resultó herido.

Shalaby, un rico hombre de negocios que vivía en la línea entre los Estados Unidos y la aldea de Turmusia en el área de Ramallah, fue arrestado por combatientes de GSS y YMCA tres días después de llevar a cabo el ataque. En julio, las fuerzas de las FDI demolieron la casa de Shalaby. Tras la demolición, la embajada de los Estados Unidos en Israel emitió una respuesta que decía: “Creemos que es fundamental que todas las partes eviten las medidas unilaterales que agravan la situación, incluida la demolición de viviendas palestinas como castigo . “Como hemos dicho muchas veces, la casa de una familia entera no debe ser destruida por las acciones de una sola persona”.

“Si solo querías morir como mártir, ¿por qué te escapaste después de disparar?”

En agosto, 11 transcripciones del interrogatorio de Shalaby por parte del Shin Bet y la policía fueron reveladas en las noticias de la noche aquí. “He estado viviendo en los Estados Unidos durante 23 años. Hace cinco años, mi esposa en los territorios se enteró de que tenía un socio en Estados Unidos. Encontró una foto mía con ella en mi teléfono. Desde entonces, mi vida se ha deteriorado “, dijo Shalaby a los investigadores.” Comencé a romper lazos y a aislarme. Tomé pastillas, pero no me ayudaron. Me despedí de mi socio en América y regresé a los territorios para mejorar mentalmente. No sucedió “. Shalaby continuó diciendo: “Preferí la muerte a la vida, pero en nuestra religión está prohibido suicidarse. Pensé que la mejor solución era morir mártir. “Si un soldado se siente en peligro, me disparará y me matará, y esa es la solución más fácil”.

“¿Cómo una persona como tú llega a una situación en la que está llevando a cabo un ataque?” A Shalaby se le preguntó en uno de sus interrogatorios. Según él, según la religión está permitido dañar e incluso matar a cualquiera que haya tomado sus tierras. “Vives en una gran villa en Lupin Aya”, le dijo el investigador. Shalaby respondió: “Te casaste en Ashdod y Haifa”, pero el interrogador se negó.

Ya al ​​comienzo de su interrogatorio, Shalaby admitió el tiroteo y relató con precisión el día del ataque. “No le dije a nadie que iba a morir como mártir. El domingo llevé a mi esposa a la casa de sus padres y le dije que saldría con el auto para hacer los arreglos. Me fui a casa, tomé una pistola, Llené el cartucho y lo pisé. Encontré esa pistola hace 13 años, la mía, después de su muerte”, dijo a los investigadores.

“Conduje hasta el cruce de Tapuaj, porque sé que hay mucho tráfico de personas y del ejército. En el cruce reduje la velocidad, casi me detuve. Vi a un soldado mirándome y dijo en voz alta ‘Allah Akbar’. Cogió el arma y empezó a disparar contra el soldado y los colonos que estaban allí”. “Escuché el sonido de disparos y vidrios rotos, no escuché gritos. No sé cuántas veces disparé. Después de menos de medio minuto, el cañón del arma estalló. Dejé de disparar y me fui”.

Los investigadores no aceptaron la versión de que Shalaby solo buscaba una manera de acabar con su vida y trataron de demostrar que su objetivo era asesinar judíos. “Si solo querías morir como mártir, ¿por qué te escapaste después de disparar?” Perdido. “Fue un error”, respondió Shalaby. “Al principio, el soldado no disparó y se escondió debajo del cemento. Me sorprendió que disparara después de que yo me fuera”, agregó.

“Solo se podía mover un arma. Es muy probable que los soldados en la intersección se sintieran en peligro y le dispararan. Aún así, eligió disparar. Prueba que quería matar gente”, dijeron los investigadores. “Todo pasó rápido”, respondió. “¿No le importa si alguien muere?”, Le preguntaron. “No pensé en eso”, respondió a los investigadores.

Desde el cruce de Tapuaj, el terrorista continuó hasta el pueblo de Aqraba, donde buscó la ayuda de familiares. Luego continuó hasta el pueblo de Petzail, y desde allí tomó un taxi hasta Ramallah. “En Ramallah compré ropa nueva y desinfectantes para las heridas que me causaron los disparos de los soldados. Me cambié de ropa en la mezquita y tiré las anteriores a la basura. Me corté el pelo y me lo teñí para que no me reconozcan “, dijo a sus interrogadores.

“Fui a la casa de un amigo que entendía estas cosas. Dijo que debía entregarme, y le dije que no sabía cómo. Llamó al oficial superior de seguridad, y después de un tiempo escuché que el ejército israelí estaba forzando que me vaya “, continuó Shalaby. “Si tu objetivo era morir mártir, ¿por qué saliste con las manos en alto?”, Le preguntaron los investigadores. Dijo: porque no tenía armas para resistir, decidió rendirse.

“Si solo querías morir, ¿por qué desinfectabas tus heridas, te cambiabas de ropa, te cortabas el pelo, corrías de un lugar a otro?”, Le preguntaron y Shalaby respondió: “Después de que llevé a cabo el ataque, sentí que aún no era mi momento de morir”.

Estas transcripciones fueron la base de la condena de Shalaby la semana pasada por asesinato. Ahora se enfrenta a cadena perpetua. El mes pasado, las FDI demolieron la villa donde vivía en el pueblo de Lupin Aya

Fuente: kann news

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai