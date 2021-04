La justicia no puede juzgar al asesino de Sarah Halimi

La Justicia francesa declaró “penalmente irresponsable” al asesino de Sarah Halimi una mujer judía de 65 años, ocurrido en 2017. Ello generó un sinnúmero de protestas y una gran manifestación en Paris para reclamar justicia por Sarah.

Alberto Mizrahi, periodista en Francia, dialogó en el Coffee Break, y brindó detalles sobre el tema. Recordó que, el 4 de abril de 2017 de madrugada, Kobili Traoré, un joven musulmán de 27 años ingresó en la vivienda social de su vecina, Sarah Halimi, una mujer judía de 65 años, residente en el popular barrio de Belleville en París. La golpeó y la mató defenestrándola, al grito de Allah Akbar (Alá es grande, en árabe) y “he matado a Satán”. Este caso horrorizó a Francia e infundió mucho miedo en el corazón de los judíos franceses.

A partir de allí comenzó un proceso judicial que acaba de culminar, por el que la Corte de Casación (Corte Suprema en Francia) determinó la inimputabilidad del acusado, por considerar que actuó bajo los efectos de estupefacientes y por padecer trastornos psiquiátricos severos. Con esas razones, la Justicia dictaminó que “no se lo puede juzgar”, por lo cual, el asesino no ha sido condenado y, en estos momentos, se encuentra internado con custodia en un instituto psiquiátrico.

La Justicia no niega que este hecho tuviera un claro carácter antisemita, pero, dado que el autor, es “una persona enajenada”, no se lo puede condenar.

Miles de personas protestaron este domingo en el Trocadero, en París, contra la decisión. Todo el espectro político “moderado” estuvo presente allí, referentes del socialismo, republicanos, y también lo hicieron representantes del Islam moderado. El presidente, Emmanuel Macron, promete cambiar la legislación para endurecerla. De hecho, se está evaluando una reforma en la Justicia para rever los casos de los acusados que se encuentran resguardados para ser condenados por “ser enfermos psiquiátricos”, y ya hay un proyecto de ley que se presentará en los rimeros días de mayo.

Sobre el antisemitismo en Francia, Mizrahi indicó que el tema central en el país es el de superar la pandemia, y que todo lo demás, aún los temas de la política quedan en segundo plano. Dijo que hubo algunos casos aislados de ataques profiriendo eslóganes de extremismo islámico, pero no solo hacia judíos, también contra otras comunidades.

La vacunación va muy bien, y “de manera extraoficial” hace dos semanas ya se había vacunó a 13 millones de personas, y que al ritmo que se viene dando, en estos momentos, estarían rondando las 20 mil. La vacunación se va desarrollando de manera escalonada, de acuerdo al rango de edad.

Respecto de las restricciones, dijo que esta semana reabrieron las escuelas primarias y la próxima, harán lo propio, las secundarias. El gobierno anunció que, para mediados de mayo volverán a abrir bares y restaurantes al aire libre y algunas actividades culturales. “De a poco estamos retomando la vida normal” . Hubo medidas restrictivas, y la gente las ha respetado, y por eso estamos saliendo”. Las medidas hay que respetarlas, porque son la única solución para erradicar esta enfermedad.

Por CL/RJ

