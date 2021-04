Israel entre las 20 economías con mayor PBI per cápita por primera vez

Los datos compilados por Forbes Israel basados ​​en datos del FMI muestran que Israel, con un PIB per cápita de $ 43,689 para 2020, se ubica por encima de Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido; Luxemburg encabeza la lista a $ 116,921

Por primera vez en su historia, Israel se encuentra entre las 20 principales economías según el PIB per cápita, informa Forbes Israel, según los datos del Fondo Monetario Internacional.

El PIB per cápita desglosa la producción económica por persona de un país y es una medida global para evaluar la prosperidad de las naciones. Los países pequeños y ricos y los países industriales más desarrollados tienden a tener el PIB per cápita más alto.

Según los datos recopilados por la publicación, con un PIB per cápita de $ 43,689 mil para 2020, Israel ocupa el 19 º de la parte superior 20, por encima de No. 20 Canadá, con el PIB per cápita en $ 43,278 mil; No. 21 Nueva Zelanda, con $ 41,127, y el Reino Unido con $ 40,406 en el No. 22.

Luxemburgo encabeza la clasificación con un PIB per cápita de $ 116,921, seguida de Suiza, con $ 86,849 e Irlanda con $ 83,850. Noruega ocupa el cuarto lugar con 67.176 dólares, y el quinto en Estados Unidos, con 63.416 dólares, mostraron los datos.

En 2019, Israel ocupó el 21 st , y hace una década que no era ni siquiera en las principales economías superior 30, dijo Forbes. En 2010, Israel ocupó el puesto 32 º a nivel mundial para el PIB per cápita.

Israel parece estar saliendo de su batalla contra la mortal pandemia del coronavirus con una economía maltrecha y un desempleo masivo, pero aún en mejor forma que otras naciones desarrolladas. El producto interno bruto de la nación se contrajo un 2,5% en 2020, su peor contracción registrada, en comparación con una caída promedio del 6,6% el año pasado para la Unión Europea, una caída del 3,5% en los EE. UU. Y una contracción del 5,5% en promedio en los países de la OCDE.

El hecho de que a Israel le fuera mejor económicamente para hacer frente a la crisis que a otras naciones desarrolladas, gracias a su sector tecnológico en auge , ayudó al país a escalar en su ranking de PIB per cápita, dijo Forbes.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai