Un tribunal de Chipre absuelve a una mujer del Reino Unido de presentar una denuncia falsa de violación contra israelíes

La mujer sostiene que fue violada por hasta 12 israelíes en el centro turístico de Ayia Napa en julio de 2019. El abogado de una mujer elogia el “momento decisivo”

El tribunal de Nicosia, la capital chipriota, dictó su decisión tras considerar un recurso presentado en septiembre por los abogados de la mujer.

Michael Polak, que formaba parte del equipo de abogados que representaba a la mujer, calificó la decisión como un “momento decisivo” para la mujer y otras personas “en todo el mundo que se encuentran en posiciones similares”.

Polak dijo que la Corte Suprema estuvo de acuerdo con la defensa en que la mujer británica no recibió un juicio justo y que las disposiciones importantes sobre juicios justos fueron “totalmente ignoradas en este caso”.

Dijo que la “mujer joven y vulnerable no solo fue maltratada” cuando denunció la violación a la policía, sino que también fue sometida a un juicio que fue “manifiestamente injusto”, según dictaminó la Corte Suprema.

Los abogados defensores habían dicho que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada formalmente y tenía 19 años en el momento del juicio, sufría un trastorno de estrés y había sido presionada para que se retractara “poco confiable”.

Además, el equipo dijo que el juez de primera instancia “descortés” no le dio a la mujer una “audiencia justa” porque no les dio a los abogados defensores la oportunidad de presentar pruebas que respaldaran las afirmaciones de la mujer.

Alrededor de 40 activistas protestaron frente a la corte el lunes con pancartas que decían “Le creo” y “acabar con la cultura de la violación”, y aplaudieron cuando escucharon el fallo de la corte.

Antes del fallo del Tribunal Supremo, el gobierno británico había dicho que había planteado “numerosas preocupaciones” a las autoridades chipriotas sobre el proceso judicial del caso y el derecho de la mujer a un juicio justo.

Los adolescentes y jóvenes israelíes negaron haber actuado mal y finalmente fueron puestos en libertad y se les permitió regresar a casa.

Cuando regresaron a Israel después de su liberación sin cargos, recibieron una bienvenida de héroes. Los israelíes no han negado haber tenido relaciones sexuales con la mujer, pero afirman que fue consentido. Ninguno fue llamado como testigo en el caso.

En una entrevista con The Sun hace dos años, la mujer defendió su afirmación de que la policía local la había obligado a firmar una confesión en la que admitía haber inventado haber sido violada en grupo.

Ella describió haber desarrollado un “romance normal de vacaciones” con un israelí apodado Sam en el centro vacacional de Ayia Napa en julio. La noche antes de que él se fuera, la pareja subió a una habitación de hotel “de mala muerte” alrededor de las 2:45 a.m.

Comenzaron a besarse, dijo, y luego “unos cinco minutos después, escuché el sonido de la puerta de la habitación abriéndose y me di la vuelta”.

Doce hombres “estaban en fila, emocionados, hablando y gritando en hebreo. Estaba tratando de luchar contra ellos, pero simplemente no podía. Eran como una manada de animales, una manada de lobos”, dijo.

“Él [Sam] me agarró y me arrojó sobre la cama. Algunos de ellos agarraron mis tobillos, otros sujetaron mis rodillas y rasgaron mi traje”.

“Estaba tratando de cruzar las piernas todo el tiempo y cada vez que lo hacía, Sam se enojaba”, dijo la mujer. “Él mismo agarró una de mis rodillas en un momento. Luego lo tomaron por turnos”.

“No sé cuántos de los 12 me violaron”, dijo. “No cuentas, no podrías contar”.

La terrible experiencia duró 20 minutos, dijo.

Hablando desde Derbyshire, donde vive, la mujer habló sobre el impacto que sus experiencias en Chipre han tenido en su salud mental y dijo que sufre un trastorno de estrés postraumático.

“Perdí 2,5 piedras (16 kilogramos, 35 libras) en prisión. Estaba muy delgada cuando salí”, dijo.

“Me pusieron drogas, Xanax, aunque no quería”, dijo, refiriéndose a un tranquilizante suave. “La mayoría de los presos estaban drogados, parecía que pensaban que era más fácil. Me dio sueños horriblemente vívidos, alucinaciones”.

La mujer le dijo a The Sun que ahora duerme hasta 20 horas y desarrolló otros síntomas de TEPT, incluso cuando escucha un idioma extranjero hablado por hombres.

“Lo máximo que puedo manejar es ir al gimnasio con amigos y pasar tiempo con mi [perro]. No puedo pensar más allá todavía”, dijo, pero agregó que le gustaría volver a la universidad.

Nir Yaslovitzh, un abogado israelí que defendió al principal sospechoso, conocido como “Sam”, y otros dos dijeron: “La decisión no cambia nada. Si entiendo correctamente, el significado no es que reabrirán todo desde el principio ahora, y por eso, no estoy preocupado por el futuro en absoluto”.

Sostuvo que sus clientes se involucraron en “sexo grupal” consensuado y dijo que haría más comentarios después de leer la decisión judicial.

La familia de la mujer recibió la decisión con “gran alivio” en un comunicado.

“Si bien esta decisión no excusa la forma en que fue tratada, trae consigo la esperanza de que el sufrimiento de mis hijas al menos traerá cambios positivos en la forma en que se trata a las víctimas de delitos”, dijo.

“Por supuesto, si se va a hacer justicia, una autoridad tendría que retomar la evidencia que se reunió en Chipre”.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai