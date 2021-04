El Ministerio de Salud respalda la prohibición de viajar a 7 países de alto riesgo

El ministerio recomienda que los viajeros vacunados que lleguen de los puntos críticos de COVID se pongan en cuarentena y retrasar el relanzamiento del programa de turismo de Israel

El Ministerio de Salud recomendó el martes nuevas restricciones de viaje para los israelíes, que prohibirían viajar a siete países de alto riesgo, incluida India, y obligarían incluso a los viajeros vacunados a entrar en cuarentena a su regreso a Israel.

El ministerio también buscaba retrasar el lanzamiento del programa de turismo de Israel un mes más y obligar a los no ciudadanos que ingresan a Israel desde los países altamente infectados especificados a aislarse en hoteles de cuarentena.

Ante una nueva variante insidiosa de COVID que devasta la India , el Ministerio de Salud ha recomendado al gobierno dividir a los países en dos grupos: Nivel 1 y Nivel 2 de alto riesgo.

En su propuesta, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, pidió al gobierno que prohíba los viajes a los países de Nivel 2 y que exija a todos los viajeros que regresan a Israel desde esos países a la cuarentena durante dos semanas, independientemente de si están vacunados o recuperados de COVID-19.

Además, los extranjeros autorizados a viajar desde países de Nivel 2 a Israel se verán obligados a aislarse en los hoteles COVID administrados por el gobierno, de acuerdo con las recomendaciones del ministerio.

El gobierno debatirá la propuesta del ministerio en una reunión de gabinete, cuya fecha no se anunció.

Hasta ahora, Israel ha emitido una advertencia de viaje para siete países: India, Ucrania, Etiopía, Brasil, Sudáfrica, México y Turquía.

Los siete se considerarán países de Nivel 2 si las recomendaciones del ministerio entran en vigencia. Y todos los viajeros que hayan visitado países de Nivel 2 en los 14 días antes de ingresar a Israel estarán sujetos a nuevas reglas de aislamiento.

El ministerio dijo que determinará qué países recibirán una designación de Nivel 2 según los criterios establecidos por su Centro de Información y Conocimiento. Los criterios tendrán en cuenta variables como la cantidad de israelíes que llegan de países considerados de alto riesgo y la evidencia de la presencia de variantes de coronavirus allí.

Esta lista se actualizará cada dos semanas y el ministerio anunciará qué países están considerando agregar con anticipación, para que los viajeros puedan prepararse en consecuencia.

Para los países del Nivel 1, la mayor parte del mundo, no habrá cambios en la política.

Estas restricciones de viaje propuestas se producen cuando Israel planea reabrir sus fronteras a los turistas en un programa que comienza a fines de mayo. El Ministerio de Salud recomendó retrasar el lanzamiento del programa un mes más.

Pero el martes, el mismo día en que el ministerio emitió sus recomendaciones, la ministra de Turismo, Orit Farkash-Hacohen, transmitió que se habían tomado medidas para dar la bienvenida a los grupos turísticos organizados y abrir la economía turística de Israel, según Channel 12 News.

Los grupos de turistas vacunados podrán ingresar a Israel a partir del 23 de mayo, siempre que proporcionen una prueba de PCR negativa antes del viaje y una prueba serológica a su llegada al aeropuerto Ben Gurion muestre que tienen anticuerpos.

Farkash-Hacohen dijo que el ministerio tenía previsto lanzar una campaña en Dubai, Nueva York y Londres para fomentar el turismo en Israel, según el Canal 12. También se han organizado varios eventos para atraer turistas, como una carrera de bicicletas celebrada en el Emiratos Árabes Unidos e Israel se tituló la “Copa del Acuerdo de Abraham”, que lleva el nombre del acuerdo de normalización entre los dos países y el Desfile del Orgullo de Tel Aviv.

Según la cadena, Farkash-Hacohen no está preocupado por la variante india: “Si trabajamos de forma gestionada y supervisada, no debería afectar nada. No debería impedir la apertura de la industria del turismo porque podemos hacer un plan a largo plazo, y si no estamos en el campo perdemos una ventaja relativa ”, dijo.

El lunes, los funcionarios del Ministerio de Salud pidieron que todos los vuelos directos desde India se detuvieran temporalmente , según Channel 13 News, por temor a la propagación de la variante que asola el país.

India registró más de 320.000 nuevos casos de infecciones por coronavirus el martes. El Ministerio de Salud también informó de otras 2.771 muertes en las últimas 24 horas, y aproximadamente 115 indios sucumbieron a la enfermedad cada hora. Las últimas muertes elevaron el número oficial de muertos de India a 197.894, aunque es probable que el número real sea mayor.

El Hospital Ichilov de Tel Aviv dijo en un comunicado el domingo que se había acercado a los ministerios de salud y de relaciones exteriores pidiendo aprobación para enviar de inmediato un envío de equipos de ayuda y mano de obra a la India para ayudar con la crisis.

“En mi opinión, esto es lo correcto y moral que se debe hacer en este momento”, dijo el director del Hospital Ichilov, Ronni Gamzu, ex zar del coronavirus de Israel.

“No podemos pasar el mejor momento de nuestras vidas mientras, en el otro lado del mundo, están quemando cuerpos”, dijo Gamzu, refiriéndose al éxito de Israel en reducir sus propias tasas de infección y las medidas para hacer retroceder las restricciones a la vida pública como vuelve a la normalidad.

Las conversaciones sobre el tema se llevaron a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como con funcionarios indios, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión, informó el domingo la emisora ​​pública Kan.