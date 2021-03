El nuevo enviado de los EAU finalizó su visita a Israel

El primer embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel, Mohammad Mahmoud Al Khajah, completó su visita preliminar a Israel hoy viernes después de reunirse con los principales líderes del país y buscar ubicaciones adecuadas para la embajada y su hogar.

“Gracias por el cordial saludo Tel Aviv-Yafo”, tuiteó Al Khaja. “Se parece mucho a Abu Dhabi y Dubai: ciudades dinámicas y diversas ubicadas a lo largo del agua.

“Estoy deseando correr y andar en bicicleta por el Tayelet cuando regrese”, dijo, usando la palabra hebrea para el paseo marítimo de Tel Aviv. “Te veo de nuevo pronto.”

Está previsto que Al Khaja regrese en una fecha posterior de forma más permanente.

Thanks for the warm greeting Tel Aviv-Yafo. Feels a lot like Abu Dhabi and Dubai – dynamic and diverse cities set along the water. Looking forward to running and biking along the Tayelet when I’m back. See you again soon. pic.twitter.com/qKeZ83ORJ0

— Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 5, 2021