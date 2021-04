“Es muy raro que China tenga solamente tres muertes por millón de habitantes”

Radio Jai dialogó con Mariano Caucino, ex embajador de Argentina en Costa Rica e Israel, quien habló sobre el coronavirus en India y China.

“Se conoció este fin de semana, la noticia de que India, que es el país más poblado del mundo junto a China, está sumamente afectado por la extensión de la pandemia”. “India es un gran productor de vacunas, de modo tal que el recrudecimiento de la pandemia allí hace que se tengan que concentrar en el mercado doméstico y eso va a retrasar necesariamente la distribución de las vacunas al resto del mundo, lo cual es una mala noticia”.

Caucino hizo referencia a China y manifestó que es llamativo que “tiene un índice de muerte bajísimo: tres muertes por millón de habitantes” mientras “el resto de los grandes países del mundo tienen aproximadamente una tasa superior a mil”. Argentina tiene 1300 muertes por millón de habitantes, Brasil y Estados Unidos 1500, España 1400, Reino Unido 1800.

“Es muy rara esta situación que se ha generado y expandido desde China y tenga solamente tres muertes por millón de habitantes”,“Lo que está ocurriendo en India hace que mucha gente se inquiete sobre la idea de que lo países que tienen peores relaciones con China, en este caso India, es el más afectado”.

Meses atrás, grupos de la Organización Mundial de la Salud que fueron a investigar a China cuál fue el origen de esta pandemia, finalmente no dieron conclusiones muy transparentes. “El sistema político y cultural tienen características de cierto secretismo y su dirigencia tiene un comportamiento que puede ser observado por occidente como un poco paranoico y eso hace que sean muy celosos con respecto a la información”, “Por otro lado, hay quienes afirman que en realidad no están ocultando datos, sino que probablemente no los tengan”.

La República Popular de China es una gran paradoja porque por un lado es una potencia mundial en términos económicos, pero en otros aspectos está en vías de desarrollo. “Es una super potencia del tercer mundo, así que es probable que los datos no sean precisos, que es lo que muchos estudios estiman”, marcó.

Por GS/RJ

