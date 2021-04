“Tenemos que impulsar un sistema comunitario que ayude a cada uno a sobrevivir”

Radio Jai dialogó con Raúl Hutín, empresario del rubro textil, quien dio detalles acerca de cómo está la industria y las pymes, que tan mal la están pasando debido principalmente a la pandemia del coronavirus.

“Llevo 51 años al frente de mi empresa y pasamos todas las crisis habidas y por haber, pero eran fundamentalmente económicas y fundían a la sociedad en la pobreza”. “Esta crisis ataca además a la salud de la sociedad, entonces es absolutamente diferenciada”.

Son muchas las empresas medianas y pequeñas que han cerrado y no van a volver a abrir y, de hecho, algunas se han reconvertido, pero no se sabe hasta qué punto esa reconversión será efectiva. “Por muchos años mantuvimos la bandera de ni una pyme menos, la seguimos levantando y tratamos de que ni una sola más tenga que cerrar, y para eso pedimos al Estado el mayor apoyo posible a aquellos que lo necesitan”, señaló Hutín.

El Estado tiene que asegurar “el mango en el bolsillo con políticas pertinentes” y “en este caso la inflación no está dada por la emisión y esto lo demuestra claramente el último año del macrismo donde tuvimos prácticamente cero de emisión y 54 por ciento de inflación”.

Ahora la inflación está dada por dos factores importantes que son “los precios externos que subieron enormemente y la gente que opera con el comercio exterior quiere que acá se pague exactamente el mismo precio de la carne, harina, maíz, etcétera, que en países que ganan entre cinco y siete veces más que un obrero en Argentina”.

“Estamos vendiendo bien afuera, de hecho, el Banco Central está recuperando divisas permanentemente, y en ese sentido no nos podemos quejar”. “El problema de la inflación está dado por los insumos difundidos y la falta de control respecto a los aumentos de precios”.

Por otro lado, el empresario contó cómo se encuentra el rubro textil. “Es un rubro demasiado amplio, está compuesto por 400.000 personas que va desde la gente que junta algodón en el Chaco o esquila la lana en Chubut hasta la que hace el vestido en Palermo Hollywood”. “Es muy heterogéneo, hay gente que le va muy bien, más o menos, gente que está en la línea de flotación y otras que le va muy mal”.

Detrás de cada pyme que baja sus persianas, no solamente hay familias, sino que está cada uno de sus trabajadores. Hutín explicó de qué forma preservar el trabajo. “Estamos trabajando para reclamar un Estado presente”. “O lo sostenés con plata, producto de la emisión, o tenés que cerrarla. Lamentablemente con 30.000 casos por día y más de 60.000 muertos ya no se puede pensar en una economía auspiciosa, sino que tenemos que saber que esta situación de pandemia recién arranca porque todavía no empezaron los fríos”.

“Tenemos que impulsar un sistema comunitario que ayude a cada uno a sobrevivir porque la carrera va a ser difícil”, concluyó.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando el siguiente enlace radiojai.com