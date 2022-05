“Saber que vos sos un defensor de tu identidad y que estas representando a toda tu comunidad, tanto en el mundo como en Israel te llena de orgullo” – Dori

Yair Dori, veterano israelí de la guerra de Yom Kipur, dialogó con Radio Jai sobre su experiencia como prisionero de guerra de Egipto, y sobre el significado que Yom HaZikarón tiene para él.

“[Yom HaZikarón] comenzó ayer a las 8 de la noche cuando en todo el país se hacen escuchar las sirenas y tenemos esos dos minutos donde recordamos a todos los caídos en nuestras guerras, desde la guerra de liberación hasta estos días, donde todavía el conflicto continúa con sus distintos matices”, explicó el entrevistado.

“Un día como hoy recuerdo a muchos de los que fueron, sin arrugas, sin canas, con esa sonrisa de chicos jóvenes que querían estar en la línea donde nos protegían de ser destruidos”, desarrolló. Es particularmente importante la noción de victoria o destrucción a la que se refiere Dori, explicando que: “Nosotros tenemos un enemigo muy particular; nuestros enemigos no quieren derrocarnos, quieren exterminarnos. Quieren exterminar a nuestro pueblo”.

“Este día es un día a nivel personal de mucha congoja, y cuando pasan los años, y yo lo miro con la perspectiva de un hombre de 75 años, hay mucho lamento, mucho dolor, pero también hay mucho orgullo. Nosotros podemos ser un país conflictivo, con problemas que tienen muchos países en el mundo, pero al momento que tenemos que defender nuestra existencia estamos todos en la misma línea”, expresó.

En lo que refiere a su historia personal, Dori desarrolló: “Ya estoy viviendo en Israel hace más de 65 años. Llegué con una bandera que la hacía flamear con toda esa energía que se tiene a los 19-20 años”, agregando: “Yo llevo la bandera del sionismo desde una edad temprana”.

Al igual que como postuló en su último libro titulado De infiernos y paraísos, el entrevistado comenta que a lo largo de su vida atravesó momentos de penurias, que, pese al sufrimiento, lo llevaron a momentos de bienestar. Dori entró al ejército de Israel en la brigada de paracaidistas, y fue llamado al frente de batalla egipcio durante la guerra de Yom Kipur. Sin embargo, durante el desarrollo de las operaciones cayó prisionero, y fue mantenido cautivo por las fuerzas egipcias por más de un año.

De ese periodo de prisión, el ex-jaial resaltó la estrategia particular que utilizaba para recuperar fuerzas: “Cuando estaba en la prisión y muy herido, estaba amputado de un brazo y no veía de un ojo […] y veía que los torturadores, los que me hacían los interrogatorios, se iban, la mejor medicina que podría haber sido ese momento era cantar el Hatikva, el himno nacional”. Sobre aquello reflexionó: “Hoy en día, me acuerdo de ese chico que era yo, cantando el himno, y eso me llena de emoción. Por saber que vos sos un defensor de tu identidad y que estas representando a toda tu comunidad, tanto en el mundo como en Israel te llena de orgullo”.

Por último, Dori remarcó: “Estás apoyado por todo el pueblo, por todo el país. Cuando volví fue como una fiesta nacional”. Aquello, se refleja en la gran ayuda que el Estado de Israel provee a los veteranos de guerra: “El ministerio de defensa asume responsabilidad sobre el combatiente herido y en mi caso herido, mutilado, que vivió en prisión” “Considero que podemos estar orgullosos de vivir en un país (que más allá de las excepciones) que asume la responsabilidad de los combatientes que volvieron de la guerra”, determinó.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai