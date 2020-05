“Tienen libertad de culto y libertad para casarse y la cuarentena surge de un DNU que no es una ley”

En diálogo con Radio Jai, el Dr. Alejandro Broitman, abogado defensor de los detenidos en una de las bodas judías realizadas durante la vigencia de la cuarentena, explicó la postura de sus clientes y los argumentos de la defensa.

“Yo defiendo a la familia, a todos los imputados que son ocho personas.Había seis personas, la pareja, los padres de la novia y los padres del novio. El dueño del edificio bajo a abrir, atiende a la comisión policial y queda imputado también por el hecho de bajar a abrir. Aparte, luego llega el rabino a los efectos de solidarizarse con la pareja y también imputaron al rabino pensando que era el quien los había casado. Todos ellos fueron liberados esa misma madrugada, luego de que les tomaran huellas y llegaran los legajos”, indicó Broitman.

“El articulo 205 por los cuales fueron imputados mis clientes indica que aquel que incumpla una orden emitida por una autoridad competente tendría la pena de 6 meses a 2 años de prisión”. Consultado acerca de si corresponde alguna sanción económica, dijo que no se impone ningún tipo de multa”.

El abogado defensor relató así los hechos: “A partir del 14 de marzo vienen posponiendo el casamiento, y llego un momento en el que ellos determinaron que `si hacemos un casamiento muy reducido, nada más que los padrinos y los novios, podemos casarnos manteniendo la distancia social correspondiente´. Ellos evaluaron que no estaban dañando a nadie, respetando lo más posible la cuarentena”.

Aclaró que las imágenes difundidas con baile y mucha gente no corresponden a esa boda. “Las imágenes no tienen nada que ver. Los medios tenían imágenes de otra boda, y si unen las imágenes con la noticia, realmente es impactante. No había semejante fiesta como dicen. Cuando filman el catering que había, realmente era algo muy reducido”. Agregó “ellos trataron de controlar el daño y el mantener la cuarentena en lo más posible, más allá de lo que haberse trasladado puede ser refutado en incumplimiento”.

Broitman esgrimió un argumento al menos debatible, referido a la libertad de culto expresada en Constitución, ubicando la imposibilidad de realizar una boda durante el período de aislamiento como una restricción a ese derecho.“La Constitución Nacional prescribe derechos individuales en la gente, uno de esos derechos es la libertad de culto. Estamos en un estado de derecho, y el estado de derecho no suspende las libertades individuales, sino sería un estado de sitio. A partir de eso es que yo digo que ellos tienen libertad de culto y libertad para casarse y la cuarentena surge de un DNU que no es una ley. La Constitución Nacional está por arriba del DNU, motivo por el cual el tema de la cuarentena no puede soslayar los derechos individuales de las personas bajo ningún concepto”, comentó.

“Yo estoy defendiendo un derecho, no solo de los judíos en nuestro país, estoy defendiendo un derecho de todos los argentinos, porque sino estamos entregando la libertad”, concluyó.

