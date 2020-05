Tzedaka lanzó el programa “Guesher”

La pandemia ha generado que muchas personas que poseían un trabajo que les proporcionaba el dinero para satisfacer las necesidades básicas, se vean imposibilitados de mantenerse o deban vivir con lo poco de ahorros que les quedaba. Ante esta situación, de aquellos que han quedado en un espacio intermedio entre los que no tienen problemas económicos y los que siempre lo tuvieron pero quizás están cubiertos por algún plan de ayuda del gobierno, la fundación Tzedaka decidió implementar el programa “Guesher”, para asistencia de familias durante la pandemia. Patricia Kahane, directora ejecutiva de la Fundación, amplió la información sobre este programa.

La pandemia plantea es una situación que no es nueva e impactó sobre una gran cantidad de población afectada por la interrupción del circuito económico provocado por la cuarentena. “La fundación atiende a población vulnerable y desde que empezó la pandemia se han ido aumentando las necesidades de la población que atendemos”, comentó Patricia.

Este, es un programa que tiene por objetivo brindar ayuda temporal a población comunitaria afectada, en muchas casos gente que no esta habituada a pedir ayuda, a diferencia de lo que habitualmente viene desarrollando la fundación. Aquí se dirige a gente que no es atendida regularmente por los servicios de asistencia comunitaria y es una asistencia porque en condiciones normales no lo necesitan. De este modo, en esta oportunidad se realiza de forma momentánea, temporal y con un lapso previsto de aproximadamente 6 meses.

Tal como indica el nombre del programa (“Guesher” significa “puente” en hebreo), la intención es conectarse con quienes pasan un momento difícil. Gracias a un fondo específico otorgado por el Joint, de modo extraordinario e independiente del habitual que utiliza la fundación, el programa se viene desarrollando de un modo efectivo.

“Hay montos establecidos con un tope de $15 mil pesos mensuales y se establece según criterios sociales”, explica Kahane y agrega que los convenios son trimestrales, renovables y extensibles, en principio con una duración de 6 meses.

Considerando que la pandemia plantea incógnitas hasta ahora nunca planteadas e inéditas, la fundación esta abierta a que este programa pueda extenderse, acorde a las necesidades de la población.

Para solicitar la ayuda, los interesados deben comunicarse vía email a [email protected] y allí se encuentran con una respuesta automática y un formulario. Tras llenarlo, en función de esas respuestas, recibirán el llamado del trabajador social correspondiente.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.