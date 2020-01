“Si Israel ataca la capacidad nuclear iraní, será porque faltaban cinco minutos para la bomba”

Matty Zwaig es un economista israelí nacido en Uruguay, cumplió funciones diplomáticas y es analista internacional. En diálogo con Radio Jai analizó la situación actual en Oriente medio y su impacto en el Estado Judío. “Las fuerzas armadas del país y las fuerzas de seguridad están siempre prontas. Todas las amenazas que puedan venir desde Irán no son nuevas, simplemente ahora se han hecho más públicas; hay una especie de guerra silenciosa”, expresó.

“Israel está preparado, y la experiencia la hemos tenido tanto en el sur como la hemos tenido en el norte. Tuvimos lo que se llamó ‘La segunda guerra del Líbano’ en el año 2006, con miles y miles de cohetes lanzados por Hezbollah desde el norte, y esos cohetes fueron enviados desde Irán a través de Siria y por otros lugares. O sea que las cosas no han cambiado, lo que ha cambiado es la formación geopolítica de la zona”, explicó el exasesor diplomático en Rusia.

Respecto de la visibilidad de la actividad defensiva de Tzahal ante la presencia iraní en Siria Zwaig precisó que “Israel ha cambiado también su forma de actuar. Durante años se llevaban a cabo ataques y luego nunca decían que había sido Israel. En los últimos años si tomaron la ‘culpabilidad’, no en todos los casos, pero sí en algunos.”

¿Y que puede suceder ahora?. “Si realmente no surgió una gran guerra luego de haber eliminado a Soleimani, es entre otras cosas porque esa supuesta venganza de Irán de la cual todos hablan como si fuera algo inevitable se ha hecho tirando unos misiles a unas bases americanas de las cuales, de casualidad, nadie murió en ellas. A pesar de lo que dicen los iraníes, que murieron 80 americanos, de los americanos aparentemente no murió ni siquiera uno. Eso solo puede tener una explicación: que han tenido información de inteligencia para saber cuáles son los planes iraníes y se han apartado de alguna manera para que no haya heridos ni muertos, y con eso dejar que los iraníes le cuenten a su pueblo, con su propaganda interna, que han vengado la muerte de Soleimani, preparándose en forma estratégica para el futuro, en ambos lados”, reflexionó el consultor de negocios y experto en comportamiento organizacional.

Uno de los primeros anuncios de Irán tras la muerte de Soleimani fue la ruptura del acuerdo nuclear del que Estados Unidos ya había salido. Ante la posibilidad de que ésto signifique una aceleración del régimen en la búsqueda de armamento nuclear y que ésto fuerce a Israel a intervenir militarmente para detenerlo, Matty Zwaig fue contundente: “No hay que ser muy inteligente para entender que Israel hace unos 15 años por lo menos que se viene preparando para `El Día 0´y el día en que no haya más remedio que atacar se hará lo necesario. Aparentemente ese momento no ha llegado para Israel y tampoco ha llegado para EEUU. Tal vez lo que esté sucediendo ahora sea parte de algo más grande, y tal vez no. Irán, pese a los acuerdos y las sanciones sigue desarrollando sus capacidades nucleares.”

Hay por lo menos dos antecedentes directos de ésta intervención: La destrucción del reactor nuclear iraquí de Osirak el 7 de junio de 1981, y el incipiente reactor que pretendía construir Siria en Al Kibar en el año 2007. “Los americanos y todo el mundo ha respetado a Israel porque hizo lo que sentía que tenía que hacer y no le importo las relaciones del mundo porque sabía que eso iba a prevenir males mucho peores en el futuro. Y en este caso creo que no hay diferencia” aseveró.

“No se cómo va a terminar, lo que sí sé es que si el capítulo teóricamente se cierra públicamente, el capítulo que no es público y es secreto va a continuar, y tal vez continúe con más fuerza de lo que fue hasta ahora”, concluyó Zwaig.

