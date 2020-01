“Brasil es el primer candidato de Sudamérica a sufrir represalias tras la muerte de Soleimani”

Mientras las autoridades de Irán han asegurado que demandarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la muerte del general iraní Qasem Soleimani el mundo ha sufrido una reconfiguración política ante las consecuencias que podrían originar el asesinato del comandante. Sudamérica no es ajena y el analista internacional Horacio Calderon se refirió a esto.

“La muerte del general Soleimani impacta absolutamente en la región de diferentes maneras, destacamos la seguridad. Las amenazas están en potencia, no en acto. Hay planes probables para vengar la muerte del líder, sobre todo en países de Sudamérica”, expresó Calderon y mencionó a Brasil como el primer candidato a sufrir represalias por la posición que tuvo Bolsonaro en el asunto. Lógicamente, Argentina con sus dos atentados previos no puede ser descartada.

De igual modo, desde el punto de vista de los terroristas y puntualmente en el caso de Hezbolláh, tampoco puede descartarse absolutamente nada. “Cuando cuelgan la bandera roja, llaman al martirio. Entonces cuando incitan a

llamar al martirio, no podemos descartar la existencia de células que puedan organizarse, con o sin la orden de Irán, para atacar”, manifestó Calderon y opinó que no cree que el Estado de Irán ordene algún tipo de acción en Argentina, por el cambio de política exterior que existe en potencia por la reciente asunción de Fernández. “El nuevo presidente presenta menos enemistad con Irán”, consideró el analista.

En relación a la respuesta a la muerte de Soleimani, Horacio Calderon aseveró que “es un elemento más del largo

enfrentamiento” y expuso dos estrategias muy claras por parte de Irán. “Las Fuerzas Quds dentro de Irak muy probablemente lancen acciones de insurgencia contra blancos estadounidenses. Por otro lado, fuera de Irak, intentaran el asesinato de figuras diplomáticas y militares de alto rango americanas, como venganza a la muerte de

Soleimani”.

Argentina por su parte, esta en alerta y ordenó medidas de seguridad las cuales el especialista considera importantes pero insuficientes. “No son suficientes porque no hay localmente personas que conozcan cómo actúan estas células terroristas. Hay medidas tomadas en frontera y aduana, pero los niveles intermedios no tiene órdenes superiores que sean específicos en caso de que ocurra un ataque”. Calderon, remarcó que hay que prestarle atención no solo a la nacionalidad de quienes vengan a argentina sino a las personas: “Vuelos venezolanos que viene de Teherán hasta acá son peligrosos, deben ser observados”.

Soleimani, era la personas más importante en política exterior de Irán. Él fue el arquitecto de la expansión de la influencia iraní hasta el mediterráneo por lo que, de acuerdo al analista internacional, “tiene enviados en las fronteras con Argentina”.

En referencia al acuerdo nuclear y la posibilidad de que Irán próximamente desarrolle una bomba (si es que no la tiene aún), Calderon consideró: “Irán no se retiró del acuerdo nuclear de 2015, mientras que EE.UU. sí se retiró para tener las manos más libres. Entonces hay una especie de umbral. Una cosa es tomar una decisión política de tener una bomba nuclear, como capacidad disuasiva para evitar ataques. Esta orden debe ser trasladada al retiro de todos los inspectores internacionales de los sectores sensibles que tiene Irán en materia de desarrollo de un programa militar nuclear que nunca dejó de existir”.

El riesgo de que Irán posea un arma nuclear se debe a que podría ser fatal ya que como Calderon señala, “siempre debemos tener en cuenta que un sector extremista del país podría hacerse del armamento y utilizarlo”. De todos modos, no es el único país a considerar: “Hay otro actor que parece que nadie quiere observar y tiene armamento nuclear: Pakistán. Debe ser vigilado. Es el mayor peligro en el mundo en este momento, porque de hecho tenemos dos enemigos armados nuclearmente”.

Para concluir, Horacio Calderon brindó una importante hipótesis del rol de los lideres de los grupos fundamentalistas y la relación con la posibilidad de tener potencia armamentista: “Los grupos radicales de hoy en día esperan un mesías y claman por su regreso. Esta figura podría haber sido Osama Bin Laden, o cualquier

otro líder del estilo como los que vimos en los últimos años. Entonces los grupos fundamentalistas piensan que con acciones humanas puede generar el regreso de este mesías, de lo cual precedería una etapa dorada. La idea es que con acciones humanas provocarían el apocalipsis. De aquí viene mi preocupación de que Irán no tenga armas

nucleares”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.