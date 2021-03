Tras los Acuerdos de Abraham, Israel se prepara para los turistas musulmanes

Por primera vez en la historia, Israel se está preparando para una afluencia de turistas musulmanes, tras la firma de los Acuerdos de Abraham el año pasado.

De hecho, 2020 fue un año dramático para las relaciones diplomáticas en Oriente Medio. Los acuerdos firmados entre Israel y cuatro países musulmanes y árabes ( Emiratos Árabes Unidos , Bahrein, Marruecos y Sudán) normalizaron las relaciones entre los países distanciados durante mucho tiempo. Se establecieron relaciones diplomáticas y se alcanzaron acuerdos económicos, y muchos esperan que más países sigan y normalicen las relaciones con Israel.

Pero más allá de las importantes implicaciones geopolíticas y económicas de este acuerdo, se espera que las cálidas relaciones con al menos tres de los cuatro países (Marruecos, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos) faciliten, por primera vez en las relaciones árabe-israelíes, un flujo significativo y constante. de turistas entre los países.

Los israelíes ya se apresuraron a viajar a los Emiratos Árabes Unidos, aprovechando una breve ventana en la que las restricciones contra el coronavirus aún permitían los viajes de placer al extranjero. En diciembre, 67.000 turistas israelíes visitaron Dubai después de que se introdujeran por primera vez vuelos directos a fines de noviembre.

Desde entonces, una tercera ola de la pandemia ha aislado a Israel del resto del mundo, pero una vez que los cielos se vuelven a abrir, lo cual, en Israel vacunado puede ser antes que en otros países, un número significativo de turistas musulmanes y árabes de los nuevos amigos regionales de Israel. se espera que lleguen. Y el Ministerio de Turismo de Israel y la industria del turismo están trabajando arduamente para estar listos para recibirlos y satisfacer sus gustos.

Ksenia Kobiakov, directora de desarrollo de nuevos mercados en el Ministerio de Turismo de Israel, dijo que “se espera que lleguen decenas de miles de turistas después de la reapertura” de los cielos, una cantidad considerable considerando la condición atrofiada de la industria del turismo global. Estimaciones optimistas, dice, ven el número de turistas musulmanes crecer, durante un período de años, hasta convertirse en un porcentaje significativo de los millones de turistas que visitan Israel durante un año normal.

Alaa al-Ali, director ejecutivo de Nirvana Travel & Tourism, una gran agencia de viajes emiratí, también predice una afluencia de turistas musulmanes a Israel. “Mi expectativa en esta etapa es de no menos de 10,000 pasajeros mensuales, inicialmente”, dijo.

En aras de la comparación, un insignificante 2,4% de los turistas que visitaron Israel en 2018 eran musulmanes, la mayoría indonesios que hicieron el viaje por motivos religiosos.

Si bien la prohibición del turismo extranjero ha provocado que gran parte de la industria del turismo se cierre, al menos temporalmente, el Ministerio de Turismo de Israel ha trabajado para prepararse para un nuevo tipo de turista en gran medida desconocido en el país: el turista musulmán. “En primer lugar, hay que entender el mercado, por eso hicimos nuestra investigación”, dijo Kobiakov.

Una segunda etapa fue la creación de puentes entre las industrias del turismo en ambos países. Por ejemplo, se llevó a cabo una conferencia Zoom en la que participaron cientos de funcionarios de turismo emiratíes e israelíes. Kobiakov dijo que ya hay agencias de viajes en los Emiratos Árabes Unidos que están vendiendo paquetes de viajes de verano a Israel, aunque aún no se ha fijado una fecha para la reapertura de Israel al turismo internacional.

Se ha puesto especial énfasis en los Emiratos Árabes Unidos debido a su mayor potencial estimado, y los emiratíes pueden esperar ver publicidad de Israel en su país pronto. Además, los Emiratos Árabes Unidos ofrecen otro mercado para Israel: su población mayoritaria de expatriados. Casi el 90% de la población del país del Golfo es extranjera, y Kobiakov dijo que también se les está tomando en consideración con iniciativas de marketing dirigidas a ellos.

NOGA SHER-GRECO, directora de turismo religioso del Ministerio de Turismo de Israel, dijo que ha estado ocupada “mapeando sitios y puntos de interés para el turista musulmán”, y que el ministerio tiene la intención de “revisar los sitios uno por uno” y ver qué hay que hacer para que sean más amigables para el turista musulmán. Esto se puede lograr, por ejemplo, creando contenido nuevo que sea más relevante y adecuado para el turista musulmán, o asegurándose de que haya explicaciones en árabe.

Sher-Greco dice que el país está salpicado de arquitectura musulmana y sitios de importancia histórica, como la Mezquita Blanca en Ramle, que tiene sus raíces en el siglo VIII, y la arquitectura mameluca en la Ciudad Vieja de Jerusalem. Esto, además, por supuesto, de los sitios de importancia religiosa.

El ministerio ya ha enviado un folleto que detalla lo que se debe y no se debe hacer al tratar con los turistas emiratíes, para ayudar al sector turístico israelí a evitar errores vergonzosos derivados de las diferencias culturales.

Sher-Greco también dijo que el ministerio llevó a cabo un seminario sobre el Islam, los turistas musulmanes, los Cinco Pilares del Islam y los sitios islámicos centrales para sus empleados.

Morsi Hija, presidente del Foro de Guías Turísticos en el sector árabe de Israel, fue un socio clave en la preparación del ministerio para los turistas musulmanes. Explicó que el atractivo de Israel para el turista musulmán se puede dividir en tres categorías.

“Hay turismo espiritual: cada persona visita los lugares sagrados para él”, dijo Hija. Con respecto a la importancia del país frente al Islam, una gran parte del Corán detalla “las historias de los profetas, ya sean profetas de, digamos, el Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es una tierra sagrada “. Y los musulmanes visitantes definitivamente harán una peregrinación a la Mezquita al-Aqsa en Jerusalem y la Cueva de los Patriarcas en Hebrón, donde judíos y musulmanes creen que Abraham, su patriarca compartido, está enterrado.

Sin embargo, Hija dice que no todo termina con interés espiritual. Una vez que un visitante haya cumplido con sus deberes religiosos, querrá experimentar la cultura del país, aprender sobre su historia y ver sus paisajes. “Y tenemos un país especial en todas las cosas: historia, religión, cultura, el paisaje humano y el paisaje natural”, dijo. La diversidad de Israel en todos los aspectos, así como su rica historia, serán un factor de atracción para los turistas musulmanes.

Esto está en consonancia con los resultados de la investigación de Kobiakov, basada en encuestas que se llevaron a cabo en los nuevos países objetivo.

“En primer lugar, Jerusalem es el punto central”, dice Kobiakov. Sin embargo, Israel en su totalidad interesa a “este turista, que es nuevo para nosotros, porque este país es nuevo para él”. Tel Aviv, por ejemplo, es atractivo para los visitantes de los países del Golfo debido a su reputación de innovación y negocios. El funcionario también dice que la comida es un punto de interés: la gente quiere comparar “lo que es diferente y lo que es igual”.

Al-Ali también señala los intereses religiosos como un primer punto de atracción. Lo que él llama “viajes religiosos” será el principal punto focal de los visitantes emiratíes en su primera visita. Él está de acuerdo en que luego se interesarían en sitios de interés turístico y patrimonial más generales. Además, espera que Israel reciba turismo médico de los Emiratos Árabes Unidos.

La compañía de Al-Ali ya ha comenzado a trabajar para traer turistas emiratíes a Israel. “Hemos contratado a una dirección representativa con sede en Jerusalem que puede estudiar el mercado de forma intensiva”, dijo. También dice que existe una “enorme” cantidad de colaboración con los agentes de viajes israelíes en un esfuerzo por personalizar el producto israelí al gusto de los emiratíes.

EL Ministerio de TURISMO e Hija han trabajado juntos en un proyecto para acercar los lugares históricos y religiosos de Israel al turista musulmán.

“Hemos conectado la Biblia, el Corán y el Nuevo Testamento”, dijo. “En muchos lugares, las historias son similares, así que comencé a conectarlas. Estamos tratando de encontrar lo que conecta a las personas en lugar de lo que divide “.

Hija explicó que otro aspecto que puede atraer a los turistas musulmanes, especialmente del Golfo, es que si bien Israel es un país del Medio Oriente, no tiene las restricciones del mundo árabe. “Un turista de los Emiratos está buscando lo que alguna vez estuvo en Beirut”, dice. Buscan un lugar en el que “puedan rezar, pero también puedan ir a la playa”, sin estar sujetos a normas sociales que puedan limitarlos en los países árabes.

“Si alguien de los Emiratos quiere nadar en la playa y quiere nadar en algo que no lo es” de acuerdo con sus normas culturales, no puede hacerlo sin salir del mundo árabe. “En Israel, pueden”, dijo Hija.

Él cree que los beneficios de esta iniciativa pueden extenderse más allá del ámbito económico. “Estoy seguro de que conectará a las personas, ya sean de habla árabe, el sector árabe, y el sector judío, así como a personas de otros países”, dijo Hija.

El guía turístico y los funcionarios de turismo esperan que los nuevos cambios que se están realizando no solo atraigan a más turistas a Israel, sino que también expongan a los visitantes musulmanes, ya sean de los nuevos aliados de Israel o de países cuyos ciudadanos han visitado en el pasado. al país y su diversa población, generando así un mejor entendimiento entre los mundos.

La materialización de esta estimación, sin embargo, depende no solo de los turistas del Golfo, sino de un cambio en la imagen de Israel como destino de viaje para los musulmanes, un cambio que el ministerio espera que se mejore como resultado de los esfuerzos israelíes en el contexto de esta oportunidad.

Por MB/RJ