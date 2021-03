Royal Caribbean se alía con Israel para organizar cruceros de vacunados

Royal Caribbean anunció este lunes que su nuevo barco, Odyssey of the Seas, debutará en mayo próximo con cruceros desde Israel a las islas griegas y Chipre, un alivio para este líder de un castigado sector, que estuvo parado casi todo 2020 y aun no despega en 2021 debido a la pandemia.

En colaboración con las autoridades de salud y turismo de Israel, Royal Caribbean será la primera compañía del sector en ofrecer viajes con pasajeros y tripulación completamente vacunados contra la covid-19, señala un comunicado publicado hoy en Miami.

El 9 de marzo saldrán a la venta los pasajes para estos viajes de 3 a 7 noches por las islas griegas y Chipre que se iniciarán en mayo desde el puerto israelí de Haifa.

“Navegar desde Israel es una oportunidad que tenemos en la mira desde hace bastante tiempo. Agradecemos enormemente al gobierno de Israel por su colaboración y confianza en nosotros para brindar experiencias de crucero memorables a sus residentes”, dijo Royal Caribbean.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma en el comunicado que le enorgullece que Israel sea el primer país del mundo en lanzar el nuevo buque insignia de Royal Caribbean y lo vincula con las “miles de vacunas” que se han suministrado en Israel, país líder en vacunación contra la covid-19.

“La decisión de Royal Caribbean de venir a Israel es una expresión significativa de confianza en nuestra política. Este es un momento económico y turístico importante para el Estado de Israel “, agrega Netanyahu.

Con información de EFE.