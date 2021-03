Ella es la reina Cleopatra de una monarquía peronista”

Luego del discurso presidencial de apertura de la Asamblea Legislativa, Radio Jai dialogó con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Este fue su análisis:

“Las palabras vertidas en la Asamblea Legislativa fueron genuinamente de Alberto (Fernández), por su soberbia y grosería, pero el libreto era de Cristina (Kirchner) ya que cuando uno empieza a repasar las cosas concretas, dejando de lado la serie de provocaciones y barbaridades que dijo el presidente, uno se da cuenta que la única propuesta concreta fue referida al poder judicial”. “No tenemos plan sanitario, no dijo nada del plan de vacunación, aunque igualmente si dijera algo nadie le creería ya que él mismo prometió diez millones de vacunados en diciembre. El único plan concreto es el de avanzar contra la justicia”.

“El discurso de hoy fue una provocación, ya que el presidente habla de un fiscal procesado cuando tiene al lado a la presidenta a la que él mismo le pidió explicaciones por el asesinato del fiscal Nisman y además tiene al lado a una vicepresidenta que tiene 5 pedidos de prisión preventiva sin cumplir, mientras dice que nadie se salva solo, pero se vacunan ellos solos”. “Nos habla de que tenemos que cuidarnos con Cristina al lado quién se rehusaba a usar barbijo en toda la Asamblea Legislativa,

“El avance sobre la justicia depende del resto de la oposición, votos decisivos en la Cámara de Diputados de los parlamentarios que responden a Lavagna, Schiaretti, la propia Graciela Camaño, habría que preguntarles a ellos si votarían la reforma judicial, si van a votar para que nos quedemos sin justicia”.

Respecto a las contestaciones del presidente a sus palabras, el diputado opinó: “Me parece que fue muy instructivo, yo hablé cuatro años porque fui diputado y voy a seguir hablando porque soy diputado, en una república democrática los diputados tenemos derecho a hablar. Parece que el presidente se siente cómodo con un grupo de levantamanos, ya que diputados no tienen, dispuestos a sancionar cualquier cosa. No me voy a callar la boca y lamento que el presidente, que dice ser un hombre de leyes, tenga una pobre idea sobre que es la democracia”.

“Tenemos una caída histórica del PBI, mitad debido a la pandemia y la otra mitad debido a las acciones de este gobierno, y eso se ve muy claro porque las empresas y las personas que se van del país no se van a un mundo sin pandemia, se van a un mundo donde no hay gobiernos tan horribles como este”.

Finalmente, concluyó: “Creo que este año va a ser desastroso con un presidente que habla de unidad y de cerrar la grieta y plantea cosas absurdas, como por ejemplo cuando pide responsabilidad a la oposición y anuncia que va a denunciar a nuestro gobierno (el de Macri) por endeudamiento, tres cuartas partes del cual fue destinado para pagar la deuda que nos dejaron ellos”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.