“A Netanyahu, manejar la coalición le va a traer un dolor de cabeza”

En el día en el que comienza la gestión de un nuevo gobierno en Israel, el periodista de I24 News Carlos Gurovich, nos informó acerca de las particularidades de una jornada que él calificó de “Intensa”.

“En Israel no estamos acostumbrados a que en medio de un discurso en la Knesset se aplauda, algo común en otros parlamentos, y eso no tiene un poco asombrados. Todos quisieron dejar una marca en un el día en el que un gobierno atípico que duró un año y medio y perdió la mayoría, da paso a Netanyahu que asume con 64 bancas, más de 28 ministros y con todos los miembros de la coalición con un puestito asegurado”, explicó Gurovich.

Aclaró que “ser ministro o parlamentario es un buen negocio, trabajás 3 veces a la semana, si querés ir al trabajo vas y si no no, y te lo reclamarán 4 años después”. Los sueldos no son tan grandes, pero en la historia del país hay muy pocos casos de corrupción.

Agragó que “la desventaja es la exposición, dónde las cámaras y las miradas se posan sobre sus personas, y tienen que andar contando que hicieron en sus vidas”.

En relación al reparto de puestos dentro del Likud, destacó que “Netanyahu dejó a muchos descontentos, abriendo frentes internos, ya que es imposible atender el reclamo de todos los parlamentarios de su partido, aunque aún quedan algunos puestitos para repartir”, aclaró.

Netanyahu presenta su nuevo gobierno diciéndole al anterior que “no es el fin de la democracia que asuma éste gobierno de tinte centro derecha ortodoxo nacionalista. El fin de la democracia es que ustedes intentan convencer a la gente de que lo es”.

“Al nuevo gobierno se lo juzgará cuando haya que implementar los centenares de puntos que existen en los acuerdos de coalición y se sepa cuántas son habladurías y cuántas se cumplirán”.

Gurovich resumió el balance que hizo Yair Lapid de su gestión en algunos puntos fundamentales: “en materia de política internacional abrió las puertas para un diálogo con Arabia Saudita y sumarlos a los Acuerdos de Abraham. También firmó un acuerdo con el Líbano sobre frontera marítima por la explotación de los yacimientos de gas, y e materia económica deja al nuevo gobierno solo 3,4 porciento de desocupación, exportaciones por 160.000 millones de dólares, y una `alta inflación´ del 5,3 anual”.

“A Netanyahu, que tiene experiencia y asume su sexto mandato, manejar la coalición le va a traer muchos dolores de cabeza”, concluyó.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai