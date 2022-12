“Miembros de la oposición, perder las elecciones no es el fin de la democracia, es la esencia de la democracia” Benjamín Netanyahu – 6º mandato como Primer Ministro

Llegó el ansiado día para el parlamento israelí y comenzó la acalorada asunción del nuevamente Primer Ministro Benjamín Netanyahu en su sexto mandato.

La sesión especial de la Knesset comenzó hoy para presentar su nuevo gobierno. Benjamin Netanyahu, se dirigió al pleno para exponer los objetivos de su administración. Su discurso fue interrumpido repetidamente por silbidos de diputados de la oposición, lo que generó que se produjera un despliegue general de las fuerzas de seguridad dentro y fuera de la sala. Cinco de los diputados fueron expulsados ​​​​del pleno después de burlarse repetidamente de las leyes de la Knesset y recibir advertencias del presidente de la Knesset, el diputado del Likud, Amir Ohana.

“Este nuevo gobierno está decidido a restaurar la gobernabilidad, la paz y la seguridad personal de los ciudadanos de Israel”, declaró Netanyahu. “Escucho los constantes lamentos de la oposición sobre ‘el fin del Estado’ e incluso ‘el fin de la democracia’. Miembros de la oposición, perder las elecciones no es el fin de la democracia, es la esencia de la democracia.’

“Un régimen democrático se pone a prueba ante todo por la disposición del bando perdedor a aceptar la decisión de la mayoría”, continuó Netanyahu. “En una democracia ordenada se respetan las reglas del juego. Lo vimos ahora en otro contexto, en la final del Mundial, cuando los hinchas franceses estaban desilusionados como tú, pero aceptaron el resultado. Incluso aplaudieron a la selección argentina. Sé que no aplaudirán, pero espero que respeten la decisión de los votantes y dejen de rebelarse contra el gobierno electo”.

La euforia de la sala no cesaba y la atenta mirada de Netanyahu ante el despliegue policial para controlar y sacar a algunos opositores: “En una democracia, no trepas las cercas del Capitolio y no trepas las cercas de la Knesset”.

En pleno discurso ante la knesset se desplegó una presencia policial masiva alrededor del edificio para contener a cientos de activistas de izquierda que se habían congregado para protestar contra el gobierno entrante.

“Esta es la sexta vez que presento un gobierno bajo mi liderazgo”. “Estoy tan abrumado como la primera vez” dijo Netanyahu

Aprovechó la pública oportunidad para agradecer a su “querida y amada familia”, a su esposa Sara y sus hijos Yair y Avner. Destacándoles que siempre están a su lado.

El nuevamente primer ministro se puso la kipá y recitó la bendición de Shehejeyanu: “Bendito seas, oh Señor, nuestro Di-s, Rey del mundo, porque hemos vivido, sobrevivido y llegado a este momento”.

Dentro de la formalidad del acto y tras el discurso de Netanyahu, el primer ministro saliente, Yair Lapid, resumió las actividades de su gobierno. no sin reafirmar lo que ha estado diciendo desde que Netanyahu ganó las elecciones.

“Con gran inquietud estamos entregando el país al gobierno electo. Les entregamos un estado en excelentes condiciones, con una economía fuerte, con mejores capacidades de seguridad y una poderosa fuerza disuasoria, con nuestro estatus internacional en el más alto que jamás haya existido”. Intenta no destruirlo, volveremos pronto.

