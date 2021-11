En maratónica votación, se aprueba el presupuesto 2021 en la Knesset en primera lectura

Después de tres años, por primera vez, la Knesset aprobó un presupuesto para el Estado de Israel: en el pleno de la Knesset, las votaciones continuaron hasta la madrugada, analizando todas las secciones del documento estatal para 2021 y 2022. Temprano en la mañana, el pleno aprobó en primera lectura el presupuesto para 2021.

Se espera que la votación continúe hasta el viernes por la mañana, cuando se espera que el presupuesto se finalice en la segunda y tercera lectura. Este es el primer presupuesto aprobado desde marzo de 2018. Para estar seguros, la coalición ha tomado un coeficiente de tiempo de una semana completa antes de la posible fecha límite para aprobar el presupuesto el 14 de noviembre (después de lo cual, sin dicha aprobación, el gobierno debe disolverse y llamar a nuevas elecciones).

Durante la noche, el pleno del Knesset aprobó en segunda y tercera lectura el Proyecto de Ley de Eficiencia Económica. El proyecto de ley fue apoyado por 61 contra 59. Este es el segundo proyecto de ley de los cinco aprobados, como parte del maratón de votaciones. Luego se aprobó en primera lectura el presupuesto para 2021, que finaliza en menos de dos meses. Esta vez, también, 61 votaron a favor y 59 en contra. La aprobación del presupuesto 2021 fue el obstáculo más difícil para la coalición. Con su aprobación, se eliminó la amenaza de disolver la Knesset y adelantar las elecciones.

Después de aprobar el presupuesto de 2021, el primer ministro Naftalí Bennett dijo: “¡Un día festivo para el Estado de Israel! Después de años de caos, hemos formado un gobierno, hemos superado el Delta y ahora, si Dios quiere, hemos transferido un presupuesto a Israel. Estamos avanzando con todas nuestras fuerzas “.

El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, escribió en Twitter: “La última vez que hubo un presupuesto en Israel, Francia ganó la Copa del Mundo, Spotify se mudó a Israel, Neta Barzilai ganó Eurovisión, Corona no existía y Harry y Megan se acababan de casar. Era hora de volver a encarrilar al país”.

El presupuesto estatal para 2021, que aún se verá muy afectado por los enormes gastos resultantes de la actual crisis de la corona, alcanzará un nuevo récord: 609.1 mil millones de shekels, incluidos los gastos del Corona y el pago de deudas crecientes. En 2022, el presupuesto alcanzará los 572,9 mil millones de shekels, después de que el presupuesto se incrementó en 10 mil millones de shekels en el último minuto, debido a la urgente necesidad de aumentarlo e para continuar la lucha contra la pandemia.

La fase de votación sobre las partidas presupuestarias comenzó anoche, luego de un debate que se abrió el martes y duró 33 horas consecutivas. Durante la noche anterior, la oposición llevó a cabo un obstruccionismo que incluyó largos discursos en el pleno de la Knesset, con contactos entre bastidores en un intento de conseguir que algún miembro de la knesset de la coalición, se opusiera o impidiera el presupuesto, lo que podría conducir a su caída.

A lo largo de la votación, hubo gritos e intervenciones ocasionales entre los diversos miembros de la Knesset. En un momento, el diputado Dudi Amsalem del Likud gritó que el ministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro Yair Lapid debería ser llamado “el primer ministro de reserva”, y luego comenzó a gritarle a Bennett.

Amsalem fue retirado del pleno unas horas antes, después de leer las exclamaciones en el discurso del ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, cuando presentó el presupuesto estatal, y unos minutos después de regresar al pleno fue retirado una vez más, después de gritarle al presidente de la Knesset, Mickey Levy, y decirle él era un “trapo de piso”. Estas llamadas de Amsalem no fueron las únicas, por supuesto, y a lo largo de los discursos de Bennett y el líder de la oposición Benjamin Netanyahu, quien precedió a la etapa de votación, más gritos fueron escuchados. El miembro de la Knesset, Moshe Abutbul de Shas, incluso agitó un muñeco de gato en un momento y gritó: “Miau miau, incluso él tiene un presupuesto”. Después de esta broma, también fue retirado del pleno.

Las lecturas provisionales no solo fueron tumultuosas, sino que los discursos de Bennett y Netanyahu también estuvieron llenos de ataques entre ellos. Al inicio de su discurso, el Primer Ministro Bennett dijo que este era “un momento importante para la estabilidad del país y su vida económica”, y agregó que el presupuesto se sometió a votación “después de tres años y medio de caos, mala gestión y parálisis, años de juego de Estado, años de cuatro elecciones “Una tras otra con callejón sin salida”.

Bennett atacó duramente a Netanyahu, afirmando, entre otras cosas, que “tan pronto como se apruebe este presupuesto, comprendes, todos comprenden, comienza una nueva era en el Likud, todo se abre”.

Al comentar sobre la campaña de la derecha para la supuesta transferencia de fondos a Hamas, dijo: “Algunos quieren un estado estable de Israel, y otros quieren un estado en el caos perpetuo. Frente a nosotros, especialmente frente a los más derechistas, hay una campaña perturbada de deslegitimación, y aquí hay un ejemplo de los últimos días de la máquina de mentiras a la que nos enfrentamos”. “De repente, de la nada, hay una nueva declaración en el aire: todos escuchamos una declaración de que el gobierno israelí está transfiriendo el dinero de nuestros impuestos a Hamas”. Para evitar dudas, no hay un solo shekel del contribuyente israelí que esté presupuestado para este grupo terrorista”.

Inmediatamente después de Bennett, el líder de la oposición Netanyahu habló, refiriéndose a la próxima festividad de Hanukkah: “En la víspera de Rosh Jodesh Kislev, vinimos a desterrar la oscuridad. En lugar de felicitarnos por los milagros, estamos aumentando los impuestos y hay decretos sobre este presupuesto. Es tan típico: el gobierno falso está haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió “.

El líder de la oposición volvió a llamar al gobierno de Bennett “el gobierno de la mentira”, alegando que a pesar de sus promesas está subiendo los precios: “Todo se está encareciendo, todo está subiendo menos los escaños de Bennett, pero tus mentiras no se detienen aquí. ¿Recuerdas cómo Yair Lapid fue a la guerra contra los fondos de la coalición? ¿Y qué pasó realmente? Lapid Bennett y Lieberman no solo no cancelaron los fondos de la coalición, sino que los duplicaron, y con este dinero desperdiciado estás comprando los votos de los diputados “.

Ante Bennett y Netanyahu, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, quien presentó brevemente el presupuesto estatal, subió al podio ante los gritos de miembros de la oposición. “El Estado de Israel finalmente se está convirtiendo en un estado normal. Un estado con un presupuesto”, declaró. Afirmó que “traemos el presupuesto más social de la historia de Israel”, y expresó su esperanza “de que los representantes de todos los grupos sepan trascender los intereses y trabajar por el Estado de Israel. Espero que la oposición también sea educada”. trabajar para el Estado de Israel y apoyar el presupuesto “.

El Ministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro Yair Lapid, habló después de Lieberman y dijo: “Esta noche el estado ya no está esperando. Está regresando al lugar que le corresponde. El lugar donde trabaja para los ciudadanos, no ellos para él. El presupuesto es un victoria conjunta. No hemos tenido una victoria conjunta en mucho tiempo “. Lapid también se dirigió a la oposición en sus comentarios: “Está bien que voten en contra, es su derecho, pero es una victoria común. De todos nosotros. Sobre el corona, sobre el conflicto político, sobre el discurso del odio”.

Sivan Gobrin desde Israel

