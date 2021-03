Elecciones en Israel: ¿Cómo está respondiendo el régimen de Irán?

El panorama general del desinterés de Irán en las elecciones de Israel es que Teherán no tiene una política real hacia el estado judío.

La República Islámica se dirige a sus propias elecciones, el 18 de junio; y el presidente Hassan Rouhani trata de conseguir el apoyo de Occidente mientras afirma que los “de línea dura” maniobrarán contra él antes de las elecciones.

Este es el tipo de conversación diseñada para lograr que Occidente acepte un nuevo acuerdo con Irán. El argumento es una especie de concepto de “policía bueno, policía malo” en el que Irán afirma que si Estados Unidos no se somete a sus demandas, los “extremistas” lo sacarán de su cargo.

Si bien Rouhani es ineficaz, algunos lo ven como pragmático. Al final del día, el régimen está más interesado en sus propios problemas internos que en la elección de Israel. Otra razón por la que no quiere destacar demasiado la elección de Israel es porque se obligaría a admitir que el régimen “sionista” es en realidad una democracia sana y diversa, una que los iraníes promedio probablemente desearían tener.

El panorama general del desinterés de Irán por la elección de Israel es que Teherán no tiene una política real hacia el estado judío. Amenaza con destruir el país, pero sabe en secreto que cualquier ataque contra Israel tendrá graves repercusiones.

Recientemente, ha tratado de telegrafiar amenazas desde Yemen, con los hutíes a los que respalda preparando misiles y drones que aparentemente podrían amenazar a Israel. Pero incluso desde Yemen, Irán sabe que existe un riesgo: si utiliza a los hutíes para atacar a Israel, desestabilizará la región y enfurecerá a Washington.

Siria tiene un problema relacionado. El atrincheramiento de Irán amenaza la inversión rusa Solo en Irak y Líbano tiene Irán un papel indiscutible y, en ambos lugares, ha mordido una parte del país, pero tiene una crisis económica en sus manos.

Para Rouhani, quien llegó al poder en 2013, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido un adversario conocido, pero Bibi no parece importarle mucho, y viceversa. En 2018, Netanyahu rechazó las críticas de Rouhani, pero raras veces se mencionan y tienen poco en común.

Rouhani es un líder poco inspirador, que no parece haber logrado mucho. Sin embargo, ha reprimido las protestas y evitado que el país colapsara bajo las sanciones. Su papel general se ve socavado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que dirige la política exterior, desarrolla misiles y parece hacer la mayor parte del trabajo importante en Irán cuando se trata de amenazar la región.

EL resultado es que Irán no tiene esperanzas de que la elección de Israel de alguna manera resulte en que obtenga lo que quiere en la región. Representa una amenaza existencial para Israel a través

de su trabajo con armas nucleares, y sabe que en todo el espectro político israelí existe una visión ampliamente compartida de la amenaza iraní.

Para el ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, el odio a Netanyahu ha sido en muchas ocasiones un punto de presión que utiliza en Occidente. A menudo acusó a la administración Trump de trabajar para Netanyahu y argumentó que el primer ministro de alguna manera estaba arrastrando personalmente a Estados Unidos a los conflictos en la región.

Esto probablemente se deba a que Zarif lee algunos medios de comunicación en los EE. UU. Y piensa que señalar a Netanyahu puede hacer que Teherán parezca estar del lado de los críticos de izquierda en Occidente. Irán envía hace mucho este tipo de mensajes, pretendiendo que está involucrado con causas progresistas, a pesar de que es un régimen autoritario de extrema derecha.

Por esta razón, Zarif hablaba de los “primeros Bibi” en Estados Unidos, tratando de canalizar los puntos de conversación estadounidenses que criticaban la estrecha relación de Trump con Israel. Irán buscó entrometerse en la política interna de Estados Unidos de esta manera. Pero parece que los puntos de conversación de Zarif se pierden en gran medida para la mayoría de los estadounidenses, que no se levantan por la mañana preguntándose qué piensa el ministro de Relaciones Exteriores de Irán.

También le resulta difícil fingir que Netanyahu ha inventado una falsa amenaza iraní cuando enriquece abiertamente uranio y amenaza a la región. El mensaje de Teherán ha sido que Irán está del lado de Estados Unidos contra Israel y Arabia Saudita, tratando de aprovechar las conspiraciones sobre el sionismo y la cercanía del Partido Republicano con el Partido Likud.

Irán ha fracasado en gran medida al intentar fingir que su régimen de extrema derecha es de alguna manera un aliado regional natural de los demócratas en Estados Unidos. No se supone que los partidos políticos de las democracias tengan preferencias por los regímenes autoritarios en el extranjero. En la medida en que Irán jugó esta carta, es porque quiere que Netanyahu permanezca en el poder, ya que no tiene idea de cómo acusaría a sus oponentes de estar demasiado cerca de Estados Unidos.

Pero el enfoque torpe de Irán en estos métodos hasta ahora no ha logrado lo que quería. La nueva administración Biden no es antiisraelí y no es tan crítica con Netanyahu como lo fue la administración Obama.

