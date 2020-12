Israel habría ofrecido concesiones a Hamas en intercambio de prisioneros

El periódico libanés Al-Akhbar informó esta mañana que Israel propuso un acuerdo en el que Israel liberaría a cientos de prisioneros de seguridad a cambio de la devolución de los cuerpos de dos soldados de las FDI y la liberación de civiles israelíes retenidos por el grupo durante cinco años. El periódico afirmó que la oferta fue hecha a Hamas la semana pasada a través de una delegación egipcia que visitó la Franja de Gaza. Jerusalem no confirmó el informe, que contradice informes de la prensa israelí y declaraciones anteriores de funcionarios israelíes.

Channel 13 e Ynet informaron el 11 de diciembre que Israel ofreció a Hamas una mayor asistencia con la pandemia de coronavirus a cambio de los cuerpos de los dos soldados de las FDI y los civiles israelíes cautivos. Los informes citaron a funcionarios israelíes diciendo que Jerusalem ha identificado una oportunidad para un acuerdo de intercambio debido a la crisis del coronavirus en la Franja gobernada por Hamas. Según los informes, Israel está preparado para ayudar con la crisis de salud de Gaza, pero se niega a liberar a los prisioneros palestinos que han cometido actos de violencia contra israelíes.

Altas fuentes palestinas dijeron a la estación de radio Kan el 13 de diciembre que Hamas ha estado compilando una lista de prisioneros de seguridad para exigir ser liberados de las cárceles israelíes en un intercambio. El informe afirmó que la lista aún no está finalizada y, por lo tanto, no se presentó a los mediadores egipcios que visitaron Gaza la semana pasada. También dijo que Hamas considera que la brecha entre sus demandas y las de Israel es actualmente demasiado amplia para salvarla. Otros informes insistieron en que Hamas expresó a los egipcios sus demandas, que incluyen la elección de los prisioneros palestinos para que Israel los libere sin condiciones previas.

El informe llega pocos días después de la visita a Gaza de la delegación egipcia, que ha estado mediando entre Israel y Hamas durante varios meses. Al parecer, la delegación entró en la Franja a través del cruce de Beit Hanoun, que está bajo control israelí, y pasó algunas horas en la Franja. Según los informes, las conversaciones se centraron en una posible reconciliación entre Fatah y Hamas, así como en un posible intercambio de prisioneros con Israel . La prensa israelí informó de una visita egipcia similar en septiembre pasado.

El jefe del Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, Zvi Hauser, criticó los informes sobre los contactos entre Israel y Hamas. “Ayer se publicaron partes de un acuerdo esperado para la liberación de prisioneros palestinos. Como parte de mi cargo, estuve expuesto a todos los detalles, y debo decir claramente: este es un acuerdo escandaloso que viola los principios del informe Shamgar [sobre negociaciones sobre acuerdos de intercambio de prisioneros] y que haría retroceder a cientos de terroristas. en el ciclo del terror. Hago un llamamiento al primer ministro para que se retire de esta peligrosa medida y saque las conclusiones obvias del acuerdo [de Gilad de 2011] Shalit, en el que la mayoría de los palestinos liberados han vuelto al terrorismo ”, tuiteó Hauser el 14 de diciembre.

Una delegación de médicos israelíes ingresó a la Franja de Gaza el 3 de diciembre para brindar tratamiento gratuito a cientos de residentes de Gaza infectados por el coronavirus y otros pacientes. La delegación fue organizada por la organización no gubernamental israelí Physicians for Human Rights y fue la primera de su tipo desde Israel en la Franja desde que comenzó la pandemia hace nueve meses. Los informes dicen que la pandemia se está extendiendo nuevamente en Gaza, y aún no está claro cómo, cuándo y a través de qué financiamiento llegarán las vacunas.

Con información de AM.