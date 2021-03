A 45 años de aquel oscuro 24 de Marzo: Una vez lo entrevisté sin que supiera que soy pariente de una víctima suya

A raíz del Día Nacional de la memoria por la Verdad y la Justicia, Radio Jai dialogó con Shlomo Slutzky, sobrino de una víctima del terrorismo estatal durante la última dictadura militar en Argentina. Este fue su análisis:

“Hoy hubo dos actos, uno en el Bosque de la Memoria con Keret Kayemet le Israel, pero el domingo hicimos un acto, con un grupo de personas que hace años venimos haciendo actos cada año, en dicho acto participó el embajador argentino pero hoy lamentablemente no pudo.

También el domingo el Secretario de DDHH de Argentina, Horacio Pietragalla, nos envió un video en el cual dijo cosas muy interesantes respecto al compromiso en general y a ciertos problemas por los cuales se enfrenta en el deseo de llegar a la verdad y justicia. Gauto, que debería haber sido juzgado por crímenes de lesa humanidad pero escapó a Israel y también de la necesidad de abrir archivos de la época, porque puede haber información importante ahí”.

Slutzky ahondó en el caso de su tío desaparecido: “El caso de Gauto,quien dicho sea de paso fue parte del batallón 601, se investiga dentro de la causa ‘La Cacha’, un centro de detención clandestino en La Plata donde murieron 128 personas, entre ellos un primo hermano de mi padre. Investigué al respecto, la situación de la causa, e Israel dice que no puede extraditar si no es para un juicio, pero Argentina no puede enjuiciar a alguien sin ser indagado. Una vez lo entrevisté sin que supiera que soy pariente de una víctima suya y me dijo que no tiene fuerza para enfrentar el juicio y que tampoco cree en la justicia argentina. Él inicialmente se fue de Argentina en medio de un juicio que le estaban haciendo por una estafa al Banco Central. A pesar de tener toda la evidencia y que incluso él tuvo alerta detención internacional, no pasa nada”.

Finalmente, concluyó: “Me alegra que la Secretaría de DDHH argentina esté detrás del tema, trabajando para pedir la extradición a Israel, así que esperemos que así sea. En enero del año pasado estuvo Alberto Fernández en Israel cuarenta horas por Yom Ha Shoa, o Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y de esas cuarenta horas dedicó una hora y media a hablar con víctimas de la dictadura argentina, y hablamos sobre los derechos humanos y sobre la situación de Gauco, y él me dijo que se iba a ocupar de que se hiciera justicia con el asunto, y confío completamente que es su deseo, de Pietragalla y el de los argentinos de la fé”.

