Israel se convertirá en el primer país donde se venderá el aerosol nasal para combatir el Covid

El etiquetado aprobado por el Ministerio de Salud dice que los antivirales son efectivos en 2 minutos y puede salvar muchas vidas en países sin acceso a las vacunas, dijo el inventor.

El aerosol podría haber prevenido gran parte de la infección por COVID-19 en el mundo, dijo su inventora, la Dra. Gilly Regev, a The Times of Israel.

“Esperamos que nuestro aerosol nasal ahora salve muchas vidas de personas en países que están esperando la vacuna”, dijo Regev, un bioquímico criado en Israel que cofundó la empresa SaNOtize y desarrolló el aerosol en Canadá. “Esto será asequible y se puede utilizar para la prevención, para protegerse de cualquier infección viral respiratoria”.

Dijo que se ha demostrado su efectividad en el laboratorio contra una amplia gama de virus y dijo que las nuevas variantes del coronavirus no interferirán con su efectividad. “Contiene un antiviral de amplio espectro que mata todos los virus y todas las variantes”.

Regev llamó a Enovid un “equivalente de desinfectante de manos para la nariz” y dijo que crea una barrera física en los conductos nasales para detener los virus junto con una “barrera química” de óxido nítrico, que es conocido por sus cualidades antimicrobianas. “El óxido nítrico hace que este un aerosol especial no solo bloquea los virus, sino que los mata”, dijo.

Israel se convertirá en el primer país donde se venderá el aerosol. El Ministerio de Salud ha otorgado una aprobación provisional para su venta como un dispositivo médico adecuado para personas de 12 años en adelante, lo que significa que podría ser utilizado por muchas personas que aún no están aprobadas para recibir las vacunas contra el coronavirus, con un empaque que dice

“Probado científicamente para matar al 99,9% de virus en 2 minutos “.

También ha sido aprobado para la venta en Nueva Zelanda y se está buscando la aprobación en otros países, incluido el Reino Unido.

Regev dijo que la fábrica, en Ness Ziona cerca de Tel Aviv, está trabajando para producir un stock de 200.000 a 500.000 botellas para mayo. “Después de esto, esperamos alcanzar la capacidad de un millón de botellas al mes”, dijo el graduado de la Universidad Hebrea, y agregó: “Espero que este producto traiga orgullo y trabajo a Israel”.

La afirmación en el empaque se basa en pruebas en laboratorios, durante los cuales se sometió al aerosol una variedad de virus vivos, incluidos la influenza y el SARS-CoV-2. Reconoció que los experimentos se llevaron a cabo fuera del cuerpo humano, en tubos de ensayo, y no proporcionan una prueba definitiva de la eficacia del aerosol en las fosas nasales, aunque dijo que son muy alentadores.

Una investigación separada, a la que no se hace referencia en el empaque, ha sugerido que el aerosol puede disminuir el impacto de COVID-19 entre aquellos que están infectados.

La semana pasada, SaNOtize and Ashford and St Peter’s Hospitals NHS Foundation Trust en Surrey, Reino Unido, anunció los resultados de los ensayos clínicos que indicaban que el aerosol podría prevenir la transmisión de COVID-19, acortar su curso, reducir la gravedad de los síntomas y el daño en aquellos ya infectado. El estudio ha sido enviado a una importante revista médica para su revisión y publicación.

