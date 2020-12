Investigación israelí: ¿Podría la Stevia ser perjudicial para la salud?

Se descubrió que el popular sustituto del azúcar daña las comunicaciones del microbioma intestinal, pero los científicos israelíes dicen que se necesitan más experimentos.

El edulcorante natural stevia puede interrumpir las comunicaciones entre las bacterias intestinales, lo que conduce a problemas de salud, según ha descubierto un equipo de investigadores de la Universidad Ben-Gurion del Negev.

Los científicos examinaron el efecto del popular sustituto del azúcar y sus extractos purificados y encontraron que si bien no destruía las bacterias, inhibía sus vías de comunicación. En concentraciones más altas, también condujo a un desequilibrio del microbioma intestinal, los microorganismos que viven en el tracto digestivo de los humanos y otros animales.

La investigación se publicó recientemente en la revista científica Molecules.

Si bien los hallazgos iniciales son preocupantes, la Dra. Karina Golberg, investigadora principal del estudio del departamento de ingeniería biotecnológica de BGU, advirtió que se necesitan experimentos adicionales para obtener resultados concluyentes.

“Con respecto a la seguridad, [en] esta etapa del estudio no podemos decir que la stevia sea tóxica o no segura, y se requieren más estudios in vivo”, dijo Golberg a The Media Line, y señaló que los experimentos se llevaron a cabo en un laboratorio y no en animales o humanos.

“No venimos a decir que ‘tienes prohibido tomar stevia porque hay consecuencias para la salud’”, enfatizó. “Sin embargo, [aquellos] que toman stevia deben tener en cuenta que en realidad podemos dañar el microbioma al afectar su sistema de comunicación”.

Golberg agregó que los científicos tampoco están seguros de las implicaciones generales para la salud de tales interrupciones y cómo se traducirían en problemas de salud.

Con información de JP.