“Las personas están muy expectantes de las vacunas y confían en lo que el gobierno las va a proporcionar”

El día de ayer quedará marcado como histórico en el calendario del Reino Unido, debido a la salida de la campaña de vacunación más importante y desafiante que se haya visto jamás en el país. El fin de la pandemia de Covid-19, que se ha cobrado la vida de más de 61 mil personas en los cuatro países que conforman la nación, según las cifras oficiales, podría vislumbrarse en el horizonte gracias a la aprobación, la semana pasada, de la vacuna de Pfizer-BioNTech por parte del ente regulador británico.

El periodista Ulises Rojas, desde Inglaterra, conversó con Radio Jai para exponer cómo se vive toda esta situación en Reino Unido.

“El proceso de vacunación empezó el día de ayer con personas mayores de 80 años, personal médico, y personal que trabaja en asilos de ancianos; esos son por el momento la prioridad”.

Se lo consultó sobre la logística que implementó el Reino unido sobre la vacuna: “Creo que esta es la imagen que se busca dar, porque el gobierno tiene una muy mala prensa por cómo actuó al principio de la pandemia, cuando toda Europa estaba en cuarentena, Boris Johnson se negaba a decretarla porque priorizaba la economía. Eso provocó que muchas personas se enfermaran y murieran”. Y continuó explicando por qué le preocupa la situación actual del Gran Bretaña con respecto a la pandemia: “Me alarma porque hace poco subieron a 61 mil, los casos de muertes en el Reino Unido, que es la región más afectada por el coronavirus en toda Europa”.

Sobre si existe también en Reino Unido un sector de la población que no se quiera vacunar, dijo: “La verdad que no, las personas están muy expectantes de las vacunas y confían en lo que el gobierno les va a proporcionar, lo que no soportan más es la cuarentena, las medidas contra la pandemia que exigen encerrarse, porque hace poco se salió de un segundo confinamiento en la que se logró notar, como en Argentina, que ya no aguantan más”.

Aclaró cuál es el aspecto económico de la isla británica: “La gente está un poco desesperada porque la pandemia, obviamente, afectó económicamente a empresarios y a gente que trabaja de manera autónoma; lo que se buscó de parte del gobiernos es generar ayudas económicas”.

Sobre los avances que hubo en relación al Brexit expuso lo siguiente: “Lo que se sabe con exactitud es que esta política está impulsada por el gobierno de Boris Johnson, a pesar de que muchos ciudadanos y empresarios de Gran Bretaña no están a favor de que se separe de la Unión Europea. Recordemos que este gobierno fue apoyado por un sector conservador que busca mostrar siempre a Reino Unido como algo totalmente separado de Europa, aunque esto en muchas ocasiones no beneficia en muchos aspectos a la isla”.

