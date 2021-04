Serví en una Unidad de Élite: Encargados de traer sirios para que obtengan tratamiento médico en Israel

Radio Jai dialogó con Yaacov Amar Rothstein, inmigrante judío en Israel, acerca de su extesa experiencia haciendo aliá y sus reflexiones del judaísmo en estas fechas tan importantes.

“Mi nombre es Yaacov, tengo 27 años, nací en Colombia y crecí en Bogotá, soy el segundo de cuatro hermanos, de los cuales tres estamos en Israel. Entré al ejército donde serví en una unidad élite, hice varias operaciones militares, estuve en la guerra margen protector de 2014. Durante la guerra civil siria en mi unidad eramos los encargados de traer civiles sirios para que obtengan tratamiento médico en Israel. Cuando terminé la tzavá estudié en la mejiná de la Universidad Hebrea de Jerusalén y ahora estoy terminando mi título en ingeniería química porque también me gusta la ciencia.

Según Rothstein: “Considero que Israel siempre fue mi casa, si bien hice aliá a los 18 años siento que esperé dos mil años en volver, es la tierra a la que pertenecemos realmente. Están todos los obstáculos del idioma, de la cultura pero siento que a mi edad es más facil hacer aliá que a otras edades. El rescate de civiles sirios por parte de soldados israelíes no es un tema tan conocido, es muy sensible porque son fronteras internacionales pero durante la guerra civil hubo muchos heridos, el sistema de salud sirio colapsó, no tenían ni hospitales ni doctores entonces la única opción que muchos tenían era ir a la frontera con Israel, donde entrabamos nosotros. Estaba en el ejército y lo que hacíamos era abrir los cercos de seguridad de la frontera para extraer niños y ancianos heridos, era unas cuantas veces a la semana”.

“Los sirios estaban en shock cada vez que los rescatábamos, luego se clasificaban en dos categorías: heridos de poca gravedad (se los trataba ahí mismo en la frontera) y heridos de mucha gravedad (se los trasladaba al hospital del norte de Israel). Una vez que estaban mejorados charlábamos, y nos decían que toda su vida creían que éramos demonios, pero luego de salvar su vida no podían creer que Israel fuera un país bueno, siempre me satisfizo su cambio de reacción y poder ayudarlos”.

Finalmente, concluyó: “Los sabios de Israel dicen que ni Pesaj ni ninguna otra cosa en el judaísmo debe ser concebido como religión porque nosotros somos un pueblo, no una religión. Pesaj y todas las mitzvot son de carácter nacional, no religioso, y particularmente Pesaj, porque trata de la libertad nacional de Israel, por fin tenemos nuestro propio liderazgo. Para todos los que les interese, mi página en Facebook e Instagram es Filosofía Judía, donde mostramos la visión de la torá para los no judíos”.

