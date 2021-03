Kentucky se convierte en el primer estado de EE. UU. En adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA

Por primera vez, un estado de EE. UU. adoptó oficialmente una definición de antisemitismo que ha encendido debates en todo el mundo sobre hasta qué punto las críticas a Israel deben considerarse antisemitas.

Los legisladores de Kentucky votaron a favor de adoptar la definición desarrollada por la Asociación Internacional para el Recuerdo del Holocausto, conocida como IHRA, el miércoles como parte de una resolución amplia destinada a condenar el antisemitismo.

La audiencia y la votación, que fue unánime, fue una sorpresa para el único miembro judío de la legislatura estatal, según el Louisville Courier Journal. Pero la senadora estatal Karen Berg rápidamente se unió como copatrocinadora.

“La profanación de cementerios y congregaciones y centros comunitarios judíos está aumentando”, dijo Berg, un demócrata de Louisville, al periódico. “Y todo el mundo sabe que está aumentando. Es parte de todo el odio que tenemos que dejar de lado “.

El rabino Shlomo Litvin de Chabad of the Bluegrass dijo al periódico que ayudó a elaborar la resolución como respuesta a lo que dijo eran “incidentes perturbadores aquí en Kentucky”. Chabad of the Bluegrass ha informado de múltiples incidentes en su edificio de Lexington, incluido un asalto durante Hanukkah .

La resolución no aclara qué fuerza tendrá la adopción, si la hubiera, en el estado. Los defensores de la definición, que se publicó por primera vez en 2016, dicen que tener una definición clara y común de antisemitismo es útil para identificar el odio a los judíos.

Pero sus críticos dicen que reprime la libertad de expresión al identificar algunas formas de crítica a Israel como antisemitas.

