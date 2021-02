Días atrás se produjo un nuevo aumento de combustibles en la Argentina. Si bien la suba es de un peso por litro, este es el sexto incremento en lo que va del año y está por encima de los valores de la inflación.

Radio Jai dialogó con Emilio Apud, ex Secretario de Energía y Minería de la Nación, acerca de esta situación.

“La nafta tiene varios componentes, no es solamente la inflación: por un lado, está el precio del barril internacional y por otro lado está el tipo de cambio. Además, tiene dos componentes que están fuera del control de las propias empresas, que son los biocombustibles, que afectan con un 10-12%, ya sea gasoil o nafta”. “Si mete todo esto en la bolsa, significa que hay muchas variables a tener en cuenta además de la inflación”.

Aun así, el ingeniero destacó: “Lo más importante es el precio del barril internacional al cual en estos momentos estamos enganchados y me parece bien, a pesar de que haya algunas petroleras que ahora quieran hacer un barril criollo al revés: cuando el precio está muy alto y no lo puede pagar la demanda quieren poner un precio artificial más bajo”. Apud aclaró: “Estas empresas son las que tienen refinerías en la Argentina porque el crudo, para transformarse en nafta tiene que pasar por una refinería, que le entra por el precio internacional (US$60 por barril) pero cuando lo exporta no lo puede vender al precio que significa ese costo total porque el Estado tiene frenado el precio de los combustibles por el impacto inflacionario”.

El también ex director de YPF cuestionó las medidas estatales: “El Estado usa una empresa dominante en la tiene una mayoría accionaria y además tiene el precio regulado. Esto genera que ninguna otra empresa se le quiera animar ya que YPF controla el 60% del mercado, y si otra empresa aumenta el precio de combustible pierde sus clientes a YPF”. “Otro problema es que si las empresas internacionales tienen que vender su crudo a un valor más bajo que el precio internacional, prefieren directamente no invertir en Argentina y destinar ese dinero a un país en el que puedan vender a precio pleno”.

En relación al tópico en cuestión, el ex secretario de Energía y Minería comentó: “Cuando se tocan los precios de las commodities las consecuencias son muy malas, porque las consecuencias cercanas son que en el futuro cercano vamos a tener que importar porque no se va a producir en el país”. “Sería demencial vivir con lo nuestro, producir lo que pide solamente el mercado local a los precios internos, desvinculandonos de resto del mundo”. “Vaca Muerta es viable pero hay que establecer reglas de juego que trasciendan un período presidencial, no puede ser que cada gobierno venga con un libreto distinto sin respetar los contratos y las normativas que atraen inversores”. “Los subsidios tienen que tener un principio y un fin, ser dosificados homeopáticamente, pero en nuestro país los subsidios se instalan y siguen para toda la vida sin ningún tipo de control y sin conocer las consecuencias”.

“Después del petróleo viene, entre 40 y 50 años la fusión nuclear, y en el mientras tanto las energías renovables son un paliativo pero no una solución debido a su intermitencia, es necesario encontrar una solución técnica y económica para acumuladores: cuando no hay viento se acumulan energías y se mantiene una línea constante de oferta de energía eólica, lo mismo pasa con la solar”.

