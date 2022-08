Gabriel Rubinstein designado viceministro de economía: “Le costó mucho a Sergio Massa armar su equipo, mucha gente le dijo que no” – Silvia Mercado

Silvia Mercado, periodista de Radio Jai acreditada en la Casa Rosada, comentó sobre la designación de Gabriel Rubinstein como viceministro de economía de la República Argentina.

Sergio Massa anunció la designación de Gabriel Rubinstein como nuevo viceministro de economía, personalidad que ya estuvo anteriormente en el ministerio bajo la dirección de Lavagna, pasó por el BCRA y fue director de la Bolsa de Comercio de Bs As.

La entrevistada explicó que Gabriel Rubinstein “será el economista” dentro del Ministerio de Economía, cubriendo tal falencia del nuevo ministro: “Sergio Massa es abogado y sobre todo político, no creo que sepa demasiado de derecho, ni de leyes ni de decretos, sabe de otras cosas”.

“Le costó mucho a Sergio Massa armar su equipo, mucha gente le dijo que no en una gran cantidad de propuestas que hizo”, desarrolló Mercado, añadiendo que “para el único lugar que no tuvo problemas es para la secretaría de producción, porque en seguido Ignacio Mendiguren se ofreció para ese cargo”. Interpretó que aquello “tiene que ver con que no tienen ningún tipo de confianza al Frente de Todos para ponerse a realizar las tareas que se exigen para este momento. Más que una desconfianza a Sergio Massa es una desconfianza a Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo, a la Cámpora, y al modelo de gestión tripartita que se ha demostrado incapaz de sacar el país adelante”.

Finalmente, Mercado reflexionó: “Ojalá que se genere un verdadero plan de gobierno, ojalá que se ordene la economía”.

Redacción Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai