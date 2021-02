Los dichos de Horacio Verbitsky destaparon el vacunatorio vip que se realizaba en el Ministerio de Salud de la Nación.

Es por eso que Radio Jai dialogó con Rodrigo Forlenza, coordinador de la juventud de Jóvenes Republicanos Unidos, uno de los que presentó la primera denuncia al ex Ministro de Salud.

“La situación no sorprende a nadie. Todos sabemos de lo que es capaz el Kirchnerismo, llega en un momento en el que nosotros estabamos preparando la denuncia, nosotros ya manejabamos la información de que esto estaba sucediendo antes de que explote en los medios, por lo que teníamos una base preparada, estábamos terminando de recolectar información y a raíz de la situación con Verbitsky confirmando en un medio lo que sospechamos, pudimos presentar la denuncia en la cual se imputó a Ginés González García por abuso de autoridad y malversación de cabales públicos”.

“Nosotros creemos que todavía falta mucha verdad por contarse. Estamos trabajando en otra denuncia a raíz de los nombres que surgieron, figuran Daniel Scioli, Eduardo Duhalde, las esposas y los hijos. Estamos trabajando para presentar otra denuncia porque el hecho nos sigue sorprendiendo a la vez. Uno veía una base y el hecho empieza a mutar, empieza a aparecer información nueva”.

“Hoy (por ayer) surgió el dato de que se van a dar la segunda vacuna. Independientemente del daño que me genere, es un sin sentido que no se den la segunda. Si bien no es ético que se la den, llevaría a posibles juicios al Estado”.

“En el caso de que Carla Vizzotti lo supiera es un delito y si no lo sabía estaba fallando como administradora pública, era la segunda de Ginés González García. Si realmente no sabía que a un par de oficinas a su costado se estaba organizando un vacunatorio vip para ciertas figuras, claramente está omitiendo información muy relevante para el cargo que va a ocupar”.

“Claramente hubo una operación para finalizar la carrera de Ginés González García. Hay mas información para revelar. Creemos y estamos trabajando para poder probarlo y que todos los argentinos tengan la verdad que hoy no se ve”.

“Se está rompiendo un poco la interna dentro del Kirchnerismo, dentro de La Cámpora, es lo que sospechábamos antes de que asuma Alberto Fernández. Evidentemente la interna empezó a explotar en diferentes ministerios, ojalá puedan resolver sus internas puertas para adentro”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.