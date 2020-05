Escándalo por bodas ortodoxas: Ocho detenidos, entre ellos el rabino y los novios

Tras la difusión de los videos a los que tuviera acceso Radio Jai, donde se ven algunos de los casamientos que han realizado miembros de la comunidad judía ortodoxa de Buenos Aires, se dieron a conocer los respectivos operativos realizados por parte de la Policía de la Ciudad ante tales hechos.

El primero de ellos fue este domingo 24 de mayo en Avenida Pueyrredón 954, donde tras el llamado de un vecino al 911, la Policía de la Ciudad se presentó ante el personal de seguridad del edificio quien no permitió el ingreso, por no poseer los oficiales, la orden judicial. Al no poder constatarse el hecho la fiscalía actuante no adoptó temperamento.

Un segundo hecho se dio en el día de hoy, lunes 25, en Ecuador 688. Personal de la CV3A de la Policía de la Ciudad fue al lugar y así se evitó que accediera gente ajena al establecimiento (invitados). De este modo, no se pudo evitar la ceremonia nupcial que se hizo en el SUM pero sí que ingresara mayor cantidad de gente.

La fiscalía envió personal del cuerpo judicial, que junto a los oficiales de la ciudad detuvieron a ocho personas, entre ellos los novios, el rabino y algunos invitados.

