La política se ve como un espacio de desconexión total y a los dirigentes se los ve como desconectados de los problemas que tiene la sociedad – Facundo Nejamkis

El analista político, Facundo Nejamkis, dialogó en Radio Jai sobre la desconexión existente en la Argentina entre la esfera política y las problemáticas que preocupan a la sociedad de a pie.

El entrevistado destacó que la existencia de un desfase que hay entre los sectores políticos y la población no es un fenómeno novedoso, sino que “siempre a lo largo de la historia el mundo del poder, el mundo de la política, tendió a tener una preocupación endogámica por la lucha de poder”.

“Siempre el poder tiene características egoístas, en la disputa por los espacios […] eso es importante destacar porque sino la gente cree que hace 100 años los políticos eran todos buenos y ahora son todo malos”.

Nejamkis detalló que la principal diferencia entre la política del pasado y la actual es el hecho que “ahora hay mucha mayor exposición y sociedades en crisis que tienen menos posibilidades de resolver los problemas de la gente que antes”. Aquello se ve reflejado por la “crisis muy profunda que tiene la Argentina desde hace un largo tiempo […] que la dirigencia del país no ha sabido o no ha podido resolver”. Asimismo, “las redes sociales, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías le dan a todo una visibilidad y una transparencia que antes no tenía”, generando que cualquier disputa política sea mediatizada y convertida en un “espectáculo”.

Como consecuencia de aquello, “la política se ve como un espacio de desconexión total y a los dirigentes se los ve como desconectados de los problemas que tiene la sociedad”. Lo cual “de alguna manera explica en parte algunos fenómenos que vemos en nuestra sociedad”, en la que se observa a una importante cantidad de enojados con los sectores políticos tradicionales, así como también la emergencia de personalidades políticas anti-establishment.

