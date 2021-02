Rusia le dona 1000 vacunas a Gaza

La infraestructura y el suministro limitado de electricidad en Gaza no permiten el almacenamiento de las vacunas Pfizer o Moderna que compró Israel.

Israel permitió que, el miércoles, 1,000 de las vacunas Sputnik V de Rusia fueran transferidas a la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Erez, luego de la aprobación del Ministerio de Defensa.

La transferencia se había retrasado por debates en Israel, incluida una reunión del Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, sobre si exigir que Hamas libere a los civiles que mantiene como rehenes en Gaza, Abera Mengistu e Hisham al-Sayed, y los cuerpos de dos soldados israelíes, Oron Shaul y Hadar Goldin, que Hamas ha mantenido desde 2014.

La familia de Goldin solicitó el miércoles al Tribunal Superior de Justicia que detenga la transferencia de vacunas a la Gaza controlada por Hamas hasta que los cuerpos de los soldados y los cautivos sean liberados. Simcha Goldin, el padre de Hadar Goldin, dijo que el país estaba “apuñalando a los soldados de combate de las FDI por la espalda”.

“El requisito mínimo debería ser traer de vuelta a los combatientes Oron Shaul y Hadar Goldin”, dijo. “Este gobierno ha perdido sus valores básicos y está abandonando a los soldados de las FDI al peor de los enemigos de Israel”.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, Zvi Hauser, criticó al primer ministro Benjamin Netanyahu por permitir que las vacunas fueran transferidas “a los jefes de Hamas en Gaza, y no haber insistido en obtener una pizca de información sobre los cautivos israelíes”.

Rusia donó 10,000 dosis de la vacuna COVID-19 a la Autoridad Palestina la semana pasada, y la Autoridad Palestina solicitó que las FDI permitan que se envíen 1,000 dosis a Gaza para que las usen los trabajadores de la salud.

El martes, la Autoridad Palestina pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para que permita la entrada de vacunas en Gaza, pues planea transferir más dosis cuando las reciba.

La infraestructura y el suministro limitado de electricidad en Gaza no permiten el almacenamiento de las vacunas Pfizer o Moderna que compró Israel, varios miles de las cuales entregó a la Autoridad Palestina, pero los habitantes de Gaza solo pueden recibir las donaciones de la vacuna Sputnik V.

Con información de Jerusalem Post.