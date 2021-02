La vivencia de una repatriada a Israel

Radio Jai dialogó con la escritora Andrea Bauab, quien finalmente llegó a Israel luego de estar varada en Argentina por varios meses. De todas maneras, hoy se encuentra aislada junto con su marido en el Hotel Metropolitan de Tel Aviv.

“Fue toda una experiencia muy difícil”, aseguró, y agregó: “Hubo vuelos de repatriación solamente para israelíes que tengan ciudadanía y que se fueron antes de este cierre bastante inesperado porque acá ya hay 4 millones de personas vacunadas”.

Asimismo, Bauab continuó: “Me fui el 24 de diciembre y de repente dos días antes de mi pasaje de vuelta, cierran el aeropuerto de Ben Gurión y cancelan el tramo Estambul-Tel Aviv, y eso me obligó a quedarme en Estambul”. Pero afirmó: “Prefería quedarme con mi familia en Buenos Aires, y nos quedamos hasta que conseguimos un único vuelo con mucha dificultad”. “Todo fue un engorroso y caro”, señaló.

Lo más difícil parecía que había pasado, pero no. “Después de hacer varias colas, llegamos a Israel donde primero nos hicieron otro test de corona y finalmente llegamos a un comité que definía si finalmente te ibas a tu casa”, relató la escritora, y lamentó: “Tenías que tener algo terrible como para irte a tu casa, y en ese momento me dio como un bajón porque mis hijos me estaban esperando en la casa, y nos mandaron a un hotel”.

Por último, contó cómo se manejan en el hotel y cuáles son los próximos pasos a seguir para finalmente poder llegar a su casa y continuar con su vida normal. “Nos tratan como que posiblemente traemos una de las mutaciones, no podemos salir ni a los pasillos porque está penado”, comentó. Sin embargo, admitió que “el trato es muy bueno”. “El test, a mí y a mi marido, nos dio negativo, pero eso no dice nada, tenemos que estar 10 días acá”, lamentó, y concluyó: “Si el segundo test da negativo, ahí nos dejan salir, pero mientras tanto te tratan como una persona posiblemente infectada con una posible mutación”.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente