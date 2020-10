Meses atrás, los diputados Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Jorque Enríquez y Álvaro de Lamadrid denunciaron ante la justicia un proyecto que según ellos impulsa la impunidad de la ex presidente de la Nación Cristina Fernández. Para ello, Radio Jai hablo con Wolff quien amplió el tema y dio detalles acerca de esta demanda.

“Lo que hicimos fue mostrar lo que todos vemos y relacionarlo con un escrito. Está claro que el kirchnerismo puso personas claves en puestos claves para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y sus causas”, aseguró. Además, estableció que “lo más lógico es recurrir a la justicia y no tirar piedras en el Congreso o ir a una toma de tierras” y que “esto es lo que hacen los hombres civilizados a través de las instituciones”.

Junto con otro grupo de diputados, también presentaron una denuncia contra Miriam Lewin, Defensora del Público, por la creación del observatorio NODIO. “Nosotros consideramos que hay abuso de autoridad”, afirmó Wolff. Y agregó que no tiene dudas de que “es un proyecto que atenta contra la opinión pública”.

Debido a la denuncia que realizó contra la ex presidenta de la Nación, Página 12 subió una foto suya un tanto particular que desató una leve inquietud en el diputado de Juntos Por el Cambio, ya que no era una cualquiera, sino una foto con una kipá. “Yo le preguntaría a la periodista si cada vez que ella sube una nota de algún diputado denunciando corrupción, lo sube exhibiendo su condición religiosa”, interrogó. Y acusó: “Hubo una intención de mostrar que Wolff es judío, cuando ni siquiera saben si lo soy”.

Sin embargo, no se mostró molesto, sino que no comprendía la situación y dejó en claro que no le sorprende lo que hizo el diario. “No es casualidad que Página 12 haya sido el impulsor de una nota falsa que a mí me terminó procesando por traición a la patria porque decía que yo tenía contacto con los fondos buitres”, explicó Wolff.

También hizo referencia a los medios de comunicación que funcionan como propaganda del kirchnerismo y dijo que “esto no es un tema ideológico, es un tema de bandas. La banda de ellos es buena, y la de en frente es mala”. Afirmó que él ahora quedó como “un judío que está persiguiendo a Cristina”. Hizo hincapié en que no le molesta en lo absoluto pero que hubo una intención de dejarlo como “el judío malo”.

Y, por último, se refirió a la carta que publicó Cristina Fernández hace horas nada más, e indicó que “fue una carta en donde le pega a la oposición, al periodismo, a la justicia y a los medios”. Y con respecto a la frase “hay funcionarios que no funcionan” que se vio plasmada en la carta, reclamó: “Es muy grave lo que dijo. Sos la vicepresidente, reunite con el presidente y modifiquen el gabinete”. Antes de cerrar, apuntó contra el gobierno y aseguró que el dialogo es muy complejo cuando muchos funcionarios están involucrados en las tomas de tierras, por ejemplo. “Hay que dialogar con la Constitución sobre la mesa. Con esta gente fomentando tierras y el odio entre los argentinos se hace muy difícil”, sentenció.

