Israel comienza a inocular a todos los mayores de 16 años

Con el programa de vacunación masiva de Israel aparentemente perdiendo fuerza, el país abrió el jueves la vacunación a cualquier persona mayor de 16 años.

Hasta el jueves, las vacunas estaban disponibles para los grupos de riesgo y para cualquier persona mayor de 35 años, y los ancianos eran los primeros en vacunarse, así como los adolescentes de 16 a 18 años.

La ministra de Salud, Yuli Edelstein, instó el jueves a los mayores de 16 años a vacunarse y tuiteó: “Aproveche la oportunidad que casi ningún país del mundo tiene”.

Publicó datos del Ministerio de Salud que muestran que la cantidad de inyecciones administradas el miércoles se redujo a 107,000, casi la mitad del volumen máximo de las últimas semanas. El promedio diario de los últimos siete días fue de 114.000, en comparación con más de 170.000 en los dos períodos anteriores de siete días.

A pesar de la caída, y después de que el Ministerio de Salud dijera el miércoles que abriría la vacunación a los mayores de 16 años, hubo informes de que al menos una de las organizaciones de mantenimiento de la salud del país no tenía suficientes vacunas para satisfacer la demanda.

Fuentes de Maccabi Healthcare Services HMO dijeron a The Times of Israel que los residentes de Jerusalem que recientemente califiquen para la inoculación tendrán que esperar hasta la próxima semana porque no hay suficientes suministros.