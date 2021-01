“Es probable que Gildo Insfran esté llegando a su final y el todavía no lo sepa”

En las últimas horas, Elisa Carrio sugirió que se realice la intervención de la provincia de Formosa, debido a la violación de derechos humanos que ella ve y por las denuncias por hacinamiento en uno de los centros de atención sanitaria de Covid -19. Radio Jai habló con Juan Manuel López, Presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, para profundizar en el tema.

En tiempos de incertidumbre, el diputado López explicó los motivos por el cual habría que intervenir Formosa: “Hay una diferencia que es hasta donde puede tolerar una sociedad y hasta donde puede tolerar un gobierno federal. Nuestro país es un país federal, donde las provincias tienen un montón de poder y pueden decir un montón de cosas respecto a la vida de sus ciudadanos, pero hay un Estado nacional o federal, mejor dicho, que debe velar por algunas garantías básicas, por algunos derechos que están en la Constitución, como por ejemplo a la libertad de tránsito, a la salud, a la vida, derechos de básicos, pero que nuestra Constitución protege. Desde que está la pandemia, desde que están las restricciones, hubo abusos en algunas provincias, en algunas se corrigieron bastante a lo largo del tiempo y se fue compensando esta tensión entre la libertad y la salud. Pero en Formosa, después de un fallo de la corte, que le decía al gobernador que debía dejar entrar a los formoseños que estén afuera, la solución que se les ocurrió a los que gobiernan Formosa fue peor de lo que había”.

El senador formoseño, José Mayans, criticó a Horacio Rodríguez Larreta por los muertos de Covid en la Ciudad de Buenos Aires: “El senador Mayans dijo cualquier cosa, porque con ese criterio, el Presidente de la Nación tiene 46.000 muertos y no es así. Por supuesto que es responsabilidad del Presidente, de los gobernadores y los intendentes. Cuantos más o menos muertos puede haber en un lugar, según las características que tengan. Pero en Formosa ni siquiera se miden los muertos en términos absolutos. Si vamos a pensar en responsabilidades hay que mirar los muertos por millón, hay que mirar como se dan los contagios, cuando suben, cuando bajan y no es ese el modo, no hay que revolearse con muertos”. Por otro lado, el diputado destacó el accionar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente a la pandemia: “La Ciudad es un ejemplo el modelo de testeos, de aislamiento, voluntarios; por supuesto, de nivel de capacidad hospitalaria, hay un montón de cosas que nos enorgullecen del Jefe de Gobierno por como lleva la gestión de la pandemia”.

El diputado López presentó un proyecto de ley junto a la diputada Mónica Frade en el cual se indica que hay que intervenir el poder judicial de Formosa: “El poder judicial de la nación de Formosa depende de hace muchos años de Gildo Insfrán, el gobernador de hace muchísimos años de Formosa, de varias décadas. ¿Por qué intervenir el poder judicial? Porque no funciona, porque es un poder adicto al poder político y porque es la garantía de que no cambie nada. En vez de ser la garantía del derecho de las personas, es la garantía de que el gobernador pueda hacer lo que quiera. ¿Por qué no al poder legislativo? Precisamente porque es cierto que el gobernador con todos los defectos que tiene esa democracia, hay elecciones periódicas y hay un poder legislativo que delibera”.

Si bien no es común ver la intervención de una provincia, Juan Manuel López explicó: “Nosotros queremos combatir los gobiernos feudales y autoritarios y tenemos que hacerlo con la máxima letra que es la de nuestra Constitución y el remedio que prevé nuestra Constitución es la intervención, no hay otro remedio. Néstor Kirchner usó este remedio en el 2004, en la provincia de Santiago del Estero. Es un remedio que el primer Kirchnerismo lo supo usar y fue una intervención que mientras funcionó, lo hizo bien”.

Para finalizar, el presidente del bloque de la Coalición Cívica sentenció: “las sociedades muchas veces toleran muchas cosas, muchas veces. Pero hay un momento, como todo, dicen basta y todo proceso tiene un final. Y es probable que Gildo Insfrán esté llegando a su final y el todavía no lo sepa. Que una chispa, una rebelión de dos, de tres o de quinientos, haga que toda una provincia se revele y eso puede suceder en nuestro país”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.