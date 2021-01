“No puede ser que en el siglo XXI todavía haya tontos que odien a los judíos”

Tras la brutalidad de dos hombres frente a una familia ortodoxa que veraneaba en La Cumbre, Jorge Knoblovits, Presidente de la DAIA, habló con Radio Jai para comentar en detalle lo sucedido y las últimas novedades de la pesadilla que vivió una familia judía en Córdoba.

“A partir de un episodio de transito se generó un acontecimiento antisemita en La Falda. En la cumbre vacacionan doscientas familias que pertenecen a la comunidad ortodoxa y tuvieron un episodio de violencia que no fue el primero, fue el primero que salió públicamente. Este fue violento porque participaron dos muchachos que se bajaron de un auto, que insultaron, agredieron, escupieron y robaron. Después se escaparon, pero afortunadamente se hizo la denuncia y el gobierno provincial y la jefatura de policía de la Ciudad de Córdoba actuaron enseguida y hoy (por ayer) fueron detenidos y están a disposición de la fiscalía en Córdoba”.

Knoblovits también describió el lugar del hecho: “Fue en un lugar de vacaciones y de rezo. Varias familias sufrieron agresiones, pero ya solicitamos custodia. No podemos permitir que se transmita el discurso del odio” y agregó: “Los que estaban alrededor y no son judíos, no tienen porque ser testigos de hechos antisemitas. No puede ser que en el siglo 21 todavía haya tontos que odien a los judíos, a los gordos, a la gente de color”. Si bien las fuerzas policiales detuvieron a los dos atacantes, el Presidente de la DAIA dejó en claro: “Puede ser que termine en una probation, que tengan que hacer un curso de lo que hicieron estuvo mal y que las disculpas sean publicas”.

Jorge Knoblovits también hizo hincapié en la gran cantidad de denuncias que recibe la DAIA por ataques antisemitas en las redes sociales: “En el 2020 recibimos más de 400 denuncias solamente de redes. Debe haber más, pero no todas se registran. Este año fue especial, la gente estaba aburrida y hay muchos antisemitas dando vueltas. El anonimato es una fuente de inspiración. Poner en los diarios comentarios bajo un seudónimo o en twitter o Instagram, crearte un personaje y no dar tus datos es una pasión de los antisemitas”.

Para finalizar, Knoblovits comentó como trabaja la DAIA: “Nosotros trabajamos con 2 vertientes. La académica y la investigación que es la que tiene el centro de estudios sociales que monitorea permanentemente y la judicial, que es la sanción. Todo esto genera una mesa de denuncias de la DAIA que se reúne todas las semanas y se evalúan todas las denuncias, porque hay muchas que no configuran en antisemitismo, hay muchas que descartamos porque no llegan a ser judiciales. La DAIA tiene una vinculación permanente con la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, una fiscalía especialista en temas de odio que fue creada con la DAIA, donde solamente Barcelona tiene una igual. Tenemos una actividad muy intensa e importante”.

La DAIA y la Embajada de Italia presentarán un proyecto llamado “Testigos de los testigos” para recordar a las victimas del Holocausto.

Mañana será el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Victimas del Holocausto y la DAIA junto a la Embajada de Italia en Argentina, realizarán una ceremonia en conjunto. Es por eso qué Radio Jai habló con Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, para profundizar en el tema.

“La DAIA está convocada por el gobierno junto a otras veinte instituciones a participar de un acto virtual, porque este año no se puede hacer presencial. Hemos mandado un video, pero además estuvimos haciendo juntos un acto muy interesante, también un proyecto junto a la Embajada de Italia que se llama – Testigos de los testigos – que da el testimonio de los jóvenes, escuchan a sobrevivientes para poder transmitir la memoria porque los sobrevivientes se van muriendo y alguien tiene hacer el legado de transición y esto es lo que se hizo con la Embajada de Italia, también lo hizo el Museo del Holocausto que se llama – Testimonios -. Nos pareció muy importante dar el apoyo desde la DAIA”.

Lamentablemente el tiempo pasa para todos, incluyendo para los sobrevivientes de la peor masacre que se vivió es por eso qué el Presidente de la DAIA aseguró: “Lo importante es que estos jóvenes que participan de estos proyectos de testimonios y de Testigos de Testigos, puedan seguir transmitiendo el mismo relato. Cada joven es protagonista del relato de un sobreviviente y tiene ese legado. Por eso nos parece que es un proyecto muy interesante, porque sino el mundo se queda sin memoria, mas allá de lo que está escrito. Pero escucharlo tiene otra identidad”.

Ante la sorpresa del proyecto en conjunto entre la DAIA y la Embajada italiana, Knoblovits informó: “A nosotros nos llamó la atención, pero Alemania no fue el único país que tuvo acciones racistas, Italia también lo tuvo. Italia tiene mucho interés en quitar esa macula de país racista que tuvo leyes similares a las que tuvo Alemania. Así que, militan todo el tiempo para que estos proyectos se viralicen y este año lo hicieron en la Argentina”.

Si bien será un homenaje virtual y no presencial, debido a la pandemia, el presidente de DAIA comunicó las formas para que todos puedan ver el video preparado: “El video se podrá ver el 27 de enero a las 17 horas a través de las redes sociales de la DAIA y en el Facebook de la Embajada de Italia. También desde los canales oficiales de la DAIA, por Instagram, Twitter y Facebook Live”.

