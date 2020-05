“Shavuot y la entrega de la Torá muestra el valor que el judaísmo puso históricamente en la educación”

Hoy comienza la festividad de Shavuot, y Ari Bursztein, decano del Seminario Rabínico Latinoamericano explicó algunos de sus múltiples significados.

“Shavuot, como todas las festividades judías y sobre todo las bíblicas, tiene una multiplicidad de sentidos. Originalmente tenía un sentido agrícola, y hoy en día se nos pasa desapercibido pero también era una de las fiestas de peregrinación al templo de Jerusalem. Había muchísimas personas que se preparaban durante meses, incluso fuera de la tierra de Israel en las diásporas cercanas, para ir en Shavuot a llevar las primicias de sus frutos. Es también la única de las festividades donde se nos dice que hay una ceremonia al llegar al templo que tiene que ver con una especie de declaración de lealtad histórica. Uno tenía que ir y decir ‘yo acá vengo, no solamente en representación mía, sino que soy parte de una cadena milenaria e historica que empieza con nuestro padre Abraham, etc.’ y eso está en la Torá misma”.

Indicó Bursztein que “en el transcurso de los siglos Shavuot se tornó en el día en el cual se recuerda simbólicamente la entrega de la Torá. Está la costumbre relativamente moderna porque no llega a tener 500 años, de estar toda la noche de Shavuot (en nuestro caso la primera noche) estudiando en comunidad, cosa que este año no va a ocurrir, por lo menos de manera presencial”.

En relación a la particularidad del momento que estamos viviendo por la pandemia de Covid-19, relató que “en los últimos tres días fue impresionante la cantidad de eventos llamados ‘Tikún de Shavuot’. Ayer por ejemplo, todos los rabinos del movimiento masortí (Conservador) hicimos una maratón que comenzó a las 10 de la mañana y terminó casi a las 12 de la noche para todas las comunidades del mundo”.

“De alguna manera, sacando el tema de la cuarentena, hay una coyuntura, que si tiene algo bueno, es que por lo menos la gente se dedica a otras cosas que no se dedicaba en tiempos normales, por ejemplo a estudiar. Yo trabajo en el Seminario Rabínico y tenemos muchos más alumnos que de costumbre”, reflexionó el decano.

“Está claro que el gran mensaje tiene que ver con la conexión entre Shavuot y la entrega de la torá, es el valor que el judaísmo puso históricamente en la educación. Y dicen casi todos los historiadores que posiblemente sea la única excepción en toda la historia de un pueblo donde los índices de analfabetismo fueron ínfimos. Me parece que Shavuot es la fiesta de la reafirmación de la identidad y esa reafirmación tiene que ver con un contenido relacionado con el valor de la profundización y el estudio, que es un mandato histórico. Desde el punto de vista judaico eso no es una opción, sino que estuvo siempre visto como una obligación, y me parece que eso fue justamente lo que funciono a través de los siglos”, comentó Bursztein.

El rabino y doctor en Filosofía planteó un futuro que retomará algunos de los aprendizajes de la pandemia. “Tendremos que repensar todo en la cuestión técnica y también que esta situación nos confronta con cuestiones más existenciales, con preguntas, con miedos… y la mejor forma de tratar de confrontarse con eso es estudiar, nutrirse, interesarse en nuevos aspectos, y eso va a ser finalmente lo que me va a dar la resignificación de la vida, y a lo mejor, del tiempo que estamos pasando”.

“¿Para Shavuot pudimos hacer un pre-tikún y se va hacer un tikún virtual, pero qué haremos, por ejemplo, en Rosh Hashana y Iom Kipur, para el que no falta mucho tiempo?”, se preguntó.

