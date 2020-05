Qué son las “Empresas B”

Por: Sol Reiman.

Venimos hablando últimamente de cómo para cambiar la perspectiva del futuro, tenemos que globalmente empezar a pensar la vida cotidiana y todos los ámbitos que involucra, con perspectiva ambiental. Es decir, lo ambiental no puede ser más algo ajeno, algo opcional. Al contrario, tiene que posicionarse como un aspecto transversal de cada actividad. Pero, ¿cómo podemos medir económicamente el impacto ambiental positivo de una actividad? Hoy vamos a hablar de lo que son las Empresas B, que de alguna forma logran valorizar cuánto aportan los valores de una empresa.

En su página web se definen como “un movimiento global, de líderes empresariales que busca redifinir éxito en el negocio, para que un día todas empresas compitan por ser no solamente las mejores del mundo, pero las mejores para el mundo.” ¿Qué significa esto?¿qué supone este “para” agregado?

Hoy vamos a tomar el caso de las empresas B, como una forma de aplicar esta lógica sustentable a cualquier actividad. Es una forma de pensar que implica cambiar el paradigma. Me parece interesante charlar sobre este tipo de empresas porque nos sirve como ejemplo para mirar el mundo de otra manera.

Cualquier tipo de empresa puede tener la certificación B o Bcorp en inglés. Es una certificación gratuita, internacional, que evidencia un nuevo paradigma empresarial, un cambio de la perspectiva del objetivo principal. Deja de ser económico y buscar únicamente maximizar el lucro, para maximizar junto con el ingreso económico, su impacto social y ambiental positivo.

Estamos acostumbrados a otra forma de las empresas de ser solidarias: La Responsabilidad Social Empresarial, en la cual las empresas colaboran con acciones CONCRETAS con ONGS, más allá del propósito principal de la empresa en sí.

Tener la certificación B implica cumplir diferentes parámetros, similar a normas de calidad, pero en vez de ser evaluados los PRODUCTOS, se evalúa la empresa como organización humana, a través de parámetros como la gobernanza, el trato con los trabajadores, el vínculo con la comunidad local y los efectos o impactos positivos en el medio ambiente. Esto entonces es una nueva motivación a tener una empresa sustentable: Se pueden obtener ventajas competitivas y a la vez estar enfocado en la resolución de problemas sociales (pobreza, desigualdad, necesidades sociales).

Ahora, ¿cómo una empresa así logra ser reedituable? Es una pregunta muy relacionada a un mito sobre la sustentabilidad, se dice que implica costos, gastos mayores o menor beneficio. ¿Una empresa B, cuyo fin deja de ser únicamente el beneficio económico, para priorizar también el impacto socio ambiental positivo, implica costos mayores? No. Al contrario. Ya que cuanto más logra sus objetivos socioambientales, más valor tienen las acciones de estas empresas, entonces no implica pérdidas económicas, si no que valoriza la acción socio ambiental.

Otro aspecto interesante es que cualquiera puede ser empresa B. Sin importar rubro, tamaño, incluso facturación. Una empresa existente puede transformarse en Empresa B si en vez de maximizar los intereses de los accionistas se decide a maximizar el propósito público, INCLUYENDO los intereses de los accionistas.

Algo positivo además es que los estándares de estas empresas son abiertos para utilizarse para medir cada empresa. En el mundo entonces hoy hay 3275 empresas B, en América Latina hay 572 certificadas, pero 2670 en la región se miden con estos parámetros. Esta certificación entonces está valorizando la perspectiva socioambiental.

EJEMPLO:

Guayakí- cooperativa de Yerba mate: a través de la venta de sus productos, mantiene y restaura 20.000 hectáreas de Selva Tropical en el Atlántico Interior, soporta varias cooperativas y comunidades indígenas. Llevan a cabo un proyecto de reforestación de especies nativas.

Empresas conocidas como Patagonia (productos que no dañan al medio ambiente, orgánicos,donaciones importantes para recomponer ecosistemoas) – no siempre fue empresa B, es más antigua que la certificación.

Promover movilidad sostenible, consumo responsable,

¿Qué podemos tomar entonces de este tipo de empresas? Las empresas B tienen como objetivo principal perseguir un objetivo social. Se involucran en soluciones, incorporan en su visión económica prioridades comunitarias, sociales y ambientales. Y que cuanto más lo hacen, mayor ingreso tienen. Este ejemplo muestra que podemos empezar a planificar un mundo que incorpore una lógica socioambiental y esto no tiene que implicar pérdidas necesariamente.

