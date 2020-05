“Hay molestia en la vicepresidenta y el kirchnerismo por el acercamiento de sectores del Pro a Alberto Fernández”

El analista político Raúl Aragón evaluó las repercusiones de las políticas implementadas por el gobierno en el manejo de la crisis del Covid-19.

“Como consecuencia de medidas y actitudes muy acertadas por parte del presidente, Alberto tuvo un efecto de calificación positiva. Lo que hay que hay que aclarar es que una cosa es la calificación de la gestión de la crisis puntualmente, otro punto es como califica la gestión en general desde que asumió hasta hoy, y el tercer punto es con la opinión personal del presidente como persona. Respecto de la primera la calificación es muy buena, la calificación de la gestión en general ha sufrido una variación para abajo, en la cual perdió 6, 7 puntos y en la imagen del presidente también, pero no como consecuencia de la extensión de la cuarentena. La razón que parecería que lo justifica es la crisis de las cárceles y una indefinición de parte del presidente que solamente atinó a decir que él no está de acuerdo con los indultos. Ésta es una definición tibia, cualquiera que haga comunicación política lo sabe y en una crisis las definiciones no pueden ser ambiguas. Eso tuvo el efecto de pérdida de puntos en la calificación de su gestión que igual sigue muy alta, alrededor del 62%”, explicó.

Aragón es licenciado en cine documental por la Universidad Nacional del Litoral y Doctor en Comunicación Social por la Universidad Nacional de la Plata. Actualmente es Director del Programa de Estudios de Opinión Pública en la Universidad Nacional de la Matanza y en la Universidad Abierta Interamericana. Además es asesor del Bloque Justicialista del Senado de la Nación y profesor titular del Seminario de Doctorado “Sicología y Opinión Publica” en la UBA.

Acerca de si dentro del partido gobernante se notan las diferencias de criterio respecto de algunos temas, opinó que “hay tensión (dentro del partido). El Frente de Todos es una coalición de todos los sectores del peronismo, por un lado está el Kirchnerismo con alrededor del 30% de los votos, después está el Frente Renovador que aportó unos 10 puntos, y después algo que cosecha el presidente, entonces candidato, Alberto Fernández corriéndose hacia el centro y deskirchnerizandose que al principio eran más, eran alrededor de 15 puntos, y comete un error cuando dijo ‘Cristina y yo somos lo mismo’”.

Claramente el presidente ha obtenido el apoyo de muchos votantes de la oposición. “Si usted tiene 62% de aprobación de gestión y sacó 48 puntos en las PASO, indudablemente hay electores que no votaron esta gestión pero que la están aprobando. Tanto la pandemia como la gestión de la pandemia están por encima de la grieta, esto no quiere decir que vaya a durar. De todas maneras hay sectores que aprueban la gestión de Alberto Fernández pero no necesariamente quiere decir que eso haya variado su percepción de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Es más, en este estudio cuando preguntamos cuál es su opinión sobre Cristina Fernández solamente el 30% tenía una opinión positiva y alrededor del 50%, 51%, una opinión negativa”, aclaró Aragon.

“Hay una molestia muy importante en la vicepresidenta y en el kirchnerismo por el acercamiento de sectores del Pro a la conducción de Alberto Fernández, como por ejemplo Jorge Macri, Rodríguez Larreta y gobernadores radicales que están muy alineados con el presidente, por lo menos es esta crisis”, explicó al ser consultado acerca del rol y protagonismo de Cristina, que por un lado ostenta gran parte del poder en las cámaras, ministerios y organismos de gobierno, pero por otro lado, pierde protagonismo y centralidad en la imagen pública.La mayor cuota de poder institucional la tiene Cristina”, aseguró el analista.

En las últimas horas comenzaron a aparecer las primeras manifestaciones públicas de descontento por las consecuencias económicas de la cuarentena para los grupos más vulnerables de la sociedad, En relación a la actitud que debe tomar el gobierno Aragón expuso que “permitir la expresión pública es parte de la democracia y yo no creo que el presidente Alberto Fernández no sea un hombre de la democracia, creo que lo es. Creo que empieza a haber un agotamiento de la paciencia social en medio de un escenario confuso. Lo mismo por las grandes urbes, sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires donde disminuyó el número de muertos pero creció el número de infectados. Y tenemos el problema de las villas, todos ellos empiezan a tener una taza de contagio enorme, yo creo que el problema más grave que se tiene, es ahí para flexibilizar los términos de la cuarentena. Es muy complejo el tema porque además se pueden herir muchas susceptibilidades, imagínese que se flexibilizan los barrios donde los últimos días 15 días ha habido menos contagios, que son Recoleta, Barrio Norte o Belgrano, los barrios de mayores recursos”, concluyó.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.