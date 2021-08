A un año de la explosión en Beirut

Fadi Chaer, fundador y expresidente de la Asociación Libanesa-Argentina en El Líbano, comenta acerca de la situación en el país, a un año de la explosión del puerto de Beirut y en medio de una escalada entre Hezbollah y el Estado de Israel.

El 4 de agosto se cumplió un año de la explosión en la capital de El Líbano, que produjo al menos 218 muertes y 7500 heridos, cuando por razones todavía no esclarecidas, 2750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en la zona portuaria por el grupo terrorista Hezbolla se incendiaron y estallaron.

El entrevistado explica, que al año de la desgracia, la conmoción es tal que “todos esos intercambios de fuego […] en el sur del Líbano, casi pasaron desapercibidos”, a lo cual añade: “Ni pensamos en eso, porque lo que pasó hace un año todavía marca mucho al pueblo libanés”.

En cuanto a la causa aparente de la explosión, el entrevistado apunta al Estado de Israel. Alega que hubo mucho tráfico de aviones israelíes por sobre la zona de la ciudad portuaria y alrededores y que “Netanyahu, que era el primer ministro de Israel en ese momento, había anunciado […] que estaban bombardeando al puerto de Beirut”. Según Chaer, el mandatario israelí habría retirado el apoyo al ataque cuando “vio que era tan grande la magnitud de la explosión, que arrasó media ciudad”.

Sin embargo, tampoco quita responsabilidad a Hezbollah, responsable de alocar cantidades inmensas del nitrato de amonio en el puerto. Sería justamente por la culpa compartida por el grupo terrorista, que el mismo decidió no acusar abiertamente a Israel del supuesto ataque aéreo. “Estamos entre dos potencias diabólicas” sintetiza.

En cuanto a la postura de los libaneses hacia el grupo terrorista basado en el sur del país, explana: “hasta el año 2000, todos estábamos de acuerdo con su actuación, porque fueron una resistencia justa, el ejército de Israel estaba ocupando el sur del Líbano”. Sin embargo, desarrolla que tras el comienzo del siglo XXI, hubo un cambio en la percepción del grupo por la sociedad, debido a que con el apoyo de Irán comenzó a ensamblar una red mundial de narcotráfico y financiamiento no solo presente en el Medio Oriente (principalmente en Yemen y Siria) sino que también en América Latina, África e incluso Europa, donde según explica Chaer se encontró sulfato de amonio perteneciente a Hezbollah.

En su condena a Hezbollah, aunque no exime a Irán por financiarlo y proveerlos de su ideología fundamentalista desde la ciudad de Qom, también acusa a Estados Unidos de complicidad alegando que utiliza el conflicto para conseguir mayores ventas de armamento. “¿Por qué no bombardean Irán, porque no bombardean las fábricas de las bombas atómicas que están preparando irán? Porque no quieren, quieren tener un miedo, siempre conservar una excusa para venderle armas a los árabes, a los sunitas, a los de Arabia Saudita en el golfo”.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

