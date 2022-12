Gabriel Ben Tasgal, la FIFA ha demostrado quizás ser lo peor entre las organizaciones, al mismo nivel que la ONU

Gabriel Ben Tasgal, titular de Hatzad Hasheni, reconocido analista político es también un hincha de futbol y ferviente admirador de Lionel Messi desde la época del jugador del Barcelona. Dialogó en Radio Jai a pocas horas del que la Selección Argentina de Futbol fuera consagrada Campeón del Mundo 2022.

Tasgal contó que vivió las tres copas mundiales conquistadas por nuestro país, la de 1978, la de 1986 y la de ahora, y de haber salido a festejar, de niño y adolescente en Buenos Aires y la tercera en Israel. De las tres, dijo que esta fue la victoria argentina más grandiosa por varias razones: Porque se hace justicia para el mejor (según su opinión) jugador que ha dado la historia hasta el momento, que es Messi; por la necesidad que tiene la Argentina, su país natal, de una alegría como esta, y la tercera, en especial, por cómo lo vivieron sus hijos, nacidos en Uruguay, israelíes ciento por ciento, españoles en muchos aspectos, por su mamá catalana, pero que en este mundial se pusieron la camiseta argentina: “Era una mística escuchar a niños con acento israelí cantar Muchachos”, expresó con emoción.

Lo consultamos a Gabriel, sobre si ocurrió alguna vez en Israel que se decretara un feriado nacional, para celebrar la alegría de un triunfo, tal como sucedió el martes en la Argentina con la llegada de los jugadores, y respondió que no, que no hubo algo parecido, principalmente porque “Israel nunca gana nada”, que lo máximo que pueden ganar es un Eurovisión, o alguna copa de Europa. Sin embargo, destacó que, si analizamos el índice de felicidad de Israel, este se encuentra en el puesto número once del mundo. Y que hablamos de un pueblo que está en guerra, que no tiene asegurada su existencia, pero que tiene un nivel se felicidad enorme.

Por ello, considera que no estamos en las mismas situaciones y aventuró que “hasta se puede entender la situación de la Argentina de este momento y la necesidad de una medida como la que adoptó el gobierno”.

Ben Tasgal considera que, para un país como la Argentina, con una inflación tan alta y con todos los problemas que tiene, este triunfo es una buena noticia, que la gente necesita una alegría, que es por supuesto es a corto plazo, porque los problemas existen, pero que ver a la gente abrazarse en forma espontánea, o personas regalando camisetas de Argentina a personas de la calle, también es un gesto de agradecer que vale la pena.

Sobre Qatar y las cuestiones políticas, el analista se pregunta si fue una buena idea de los emires llevar el mundial allí, porque sospecha que esto les puede volver como un bumerang, ya que hasta el momento la gente no hablaba de Qatar, era un país que hasta les resultaba simpático, e incluso que era que promocionado por un montón de organizaciones conformando equipos de futbol como el Barça, que en su momento “manchaba” su camiseta con el traje de Líneas Aéreas de Qatar y que ahora lo hace Boca: “Boca es un patrocinador que legitima a un país que tiene grandes conexiones con el terrorismo”, denunció.

Explicó que Qatar es un país sunita en el que la ideología que domina el país es el Islam más radical de todos, cuyo origen está en la zona de Arabia Saudita, que ha promocionado la ideología de los Hermanos Musulmanes. Señaló que tienen una televisión que es jiyadista pero en árabe, y que “en castellano, parece la televisión de la Madre Teresa de Calcuta”, que en árabe dicen lo que realmente piensan, y que cuando lo hace en castellano, tienen un grupo de muchachitos progresistas que hacen películas a favor de la diversidad sexual, cuando ellos en su país, este tipo de temas se condenan y hasta pueden ejecutar a alguien por ser homosexual. Dijo que hablamos de un país que es nefasto en muchos sentidos, pero que tiene una política dual. Por un lado, asume este tipo de comportamientos, ligados al Islam más radical, y por el otro lado, le construye una base militar a Estados Unidos en su propio territorio para que D’ios los proteja y además, tiene conexiones como para sobornar, no solamente a parlamentarios y políticos europeos como salió a la luz ahora, sino también a la FIFA, y a otros, para que les otorguen un mundial de futbol.

Indicó que la FIFA ha demostrado quizás ser lo peor entre las organizaciones, al mismo nivel que la ONU, en sentido de depravación moral, y que lo peor es que el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hace una conferencia de prensa en donde ataca a los que están atacando a Qatar- “¡En vez de callarse la boca, sale a defenderlos! expresó indignado.

Y agregó a modo de resumen que la gente en general desconoce lo que es Qatar y sobre el negocio del mundial de futbol. Y explica de manera gráfica, que un país que ofrece 160 mil millones de dólares para organizar un mundial y encargarse de toda la infraestructura, y a cambio se le da el cinco por ciento de la ganancia de la FIFA, es un negocio enorme para esta gente. Y por eso, ceguera mediante, se decide no ver quién es Qatar y su papel en el terrorismo. Reveló que es un país que le paga a Hamás 20, 25 millones de dólares por mes para que dispare cohetes para asesinar judíos. La gente en general no lo sabe, pero una autoridad política o deportiva lo debería saber. Entonces, se puede optar por no ver o bien, ignorarlo adrede por malicia o enceguecidos por el dinero.

Como reflexión final, Tasgal señaló: “No pueda ser que se permita un tercer mundial en un país dictatorial. Primero, fue en la Italia de Mussollini, después en la Argentina de Videla, y ahora en Qatar ¡Es imperdonable!”

Redacción prof. Cita Litvak

