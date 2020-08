“Es una situación muy difícil la que le toca vivir a la provincia de Córdoba, los incendios son terribles”

Los incendios forestales en la provincia de Córdoba aún siguen activos. Según datos oficiales, ya fueron afectadas más de 30 mil hectáreas. Decenas de bomberos de distintos puntos de la provincia trabajaron durante toda la madrugada para intentar contener los focos de incendio y se preparan los aviones hidrantes de la provincia y de Nación para empezar a operar. Daniel fridman, periodista desde Córdoba, analizó la situación en diálogo con Radio Jai.

“Es una situación muy difícil que le toca vivir a la provincia de Córdoba que por haber pasado en los últimos años, no dejan de ser terribles los incendios que están ocurriendo en la provincia”, se lamentó Fridman.

“Una vecina de la zona de San Roque contó que tuvieron que luchar contra las llamas directamente con agua provista de las viviendas porque los bomberos no dan a basto. Los bomberos intentan controlar los incendios en las laderas de las montañas para que no llegue a las casas y en algunas situaciones los propios vecinos son los que enfrentan el incendio. Por suerte lograron acorralarlo y que no afecte tanto a las viviendas del sector”.

“Las pérdidas en las zonas serranas son inconmensurables. La fauna silvestre de la zona es alcanzada por el fuego. Es una situación totalmente descontrolada. Los incendios comenzaron en el norte con un enfermo que prendió fuego allí aparentemente fue enviado por un productor agropecuario de la zona y ahora está detenido. Hoy apareció otro hombre de 34 años aparentemente piromaníaco. La zona del Cerro Uritorco está sufriendo muchos daños”, explicó Fridman.

“Una mujer debió ser evacuada con oxigeno en la zona de La Calera. Esa zona esta complicada porque el fuego está arriba en la montaña y hay mucho temor que el viento cambie hacia el sur y eso será una preocupación adicional para el pueblo. En Córdoba capital llega un humo muy fuerte y hay un olor persistente. Hay muy poca visibilidad”.

“El gobierno nacional había comprometido aviones hidrantes. Además la provincia tiene un plan de manejo de fuego que cuenta con aviones pero es muy complicado controlar los distintos focos que nacieron en el norte de la provincia y se fueron desparramando hacia el sector del Valle de Punilla. En materia meteorológica se prevé algún tipo de precipitación para la tarde noche pero no sería suficiente. En los últimos cinco meses casi no ha llovido, todo está muy seco y por eso la situación es tan grave”, finalizó Fridman.

