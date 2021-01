Ayer miles de personas entraron a la fuerza al Capitolio de Estados Unidos ante un escaso operativo policial que dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos. Para ello, Radio Jai dialogó con el periodista Willy Lora, quien dio detalles acerca de lo sucedido y, además, expresó su conocimiento acerca de la política norteamericana.

“Me sorprendió la entrada al Capitolio, fue una sorpresa”, confesó. Ya agregó: “Esto era un hecho que se venía cocinando hace tiempo desde la polarización que vive el país, no es de ayer. Lo veo como un fallo institucional y una falta de confianza porque los políticos no están representando los intereses de la gente”. “Esto no hubiese pasado si se hubiese seguido el proceso normal de que cuando se hace una demanda de investigación por un asunto de irregularidades, se investigue para que el presidente electo tenga la legitimidad que el país le pueda dar cuando esas impugnaciones se ventilen”, explicó Lora.

También, aseguró que las cortes hicieron vista gorda frente a las demandas de irregularidad por “el temor que tenían al vandalismo y la violencia en las calles”. “Hubo muchas irregularidades que no se ventilaron y eso dio paso a lo que sucedió ayer”, señaló.

Lo llamativo es la forma en la que ingresaron los manifestantes al Capitolio y al Congreso, sabiendo que Estados Unidos posee una de las fuerzas más efectivas y teniendo en cuenta que dentro del edificio había muchas figuras políticas importantes. “Murió una persona por el protocolo de seguridad, porque están autorizados a disparar a aquellos que entran al Congreso para parar esa amenaza”, estableció Lora. Y prosiguió: “Había cientos de miles de personas yendo para el Capitolio y las fuerzas que tenían no eran suficientes para frenarlas, y por eso hay una investigación muy fuerte”.

Por otro lado, el periodista se refirió a Jake Angeli, un activista que generó caos e ingresó al Capitolio semidesnudo con el rostro pintado, el torso cubierto de tatuajes y un gorro con cuernos de búfalo, un accesorio típico de los guerreros sioux, uno de los pueblos nativos más icónicos de América del Norte. “Todo aquel que irrumpió en el Congreso de Estados Unidos, rompió cosas y creo casos, debe ser procesado por la justicia del país”, afirmó Lora. Y, además, dijo que “debe cumplirse no solo con él, sino con todos los que participen en actos violentos”.

Y, por último, Lora se refirió a la edad del presidente electo Joe Biden, ya que a sus 78 años tiene problemas de salud e incluso se pueden apreciar a simple vista. “Hemos visto los problemas que ha tenido públicamente en sus discursos cuando se ha equivocado o cuando no entiende donde está parado”, indicó. Y continuó: “Creemos que no va a terminar su primer mandato y dejará a Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos”.

Sin dudas que ser presidente es un cargo en el que los niveles de estrés son muy altos, y más para una persona como Biden, más allá de que haya estado muchos años en la política. “Muchas de las cosas que prometió en campaña no las va a poder lograr, esa es la realidad política”, concluyó Lora.

Por GS/RJ

