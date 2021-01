Por ahora son pocos los árabes de Jerusalem que deciden vacunarse

El centro de vacunación contra el coronavirus menos concurrido de Israel podría estar en el vecindario Beit Hanina de Jerusalén Este. El martes por la mañana, la nueva clínica abrió sus puertas, pero estaba casi vacía, sin gente esperando a ser inmunizada.

Reconociendo que solo unos pocos se habían inscrito para recibir vacunas, el director de la clínica, el Dr. Mazen Daana, calculó que tomaría al menos una semana antes de que la gente comenzara a aparecer.

“Estamos tratando de hacer correr la voz, pero hay temores. Sin embargo, en una semana o dos estará lleno, no se preocupe ”, dijo Daana.

No todos lo vieron de esa manera. “Cuando abrimos un nuevo centro en Jerusalén Occidental, tenemos una avalancha de personas, pero en Jerusalén Este se necesita mucho más tiempo y perseverancia”, dijo el director de Clalit Jerusalem, Ian Miskin.

Solo el 20 por ciento de los residentes palestinos de Jerusalén Este mayores de 60 años han sido vacunados en comparación con alrededor del 75 por ciento de los judíos mayores de 60 de la ciudad, según una evaluación del Comando del Frente Interior publicada en el diario Haaretz el martes pasado.

“Esperaba que hubiera dudas entre los residentes de Jerusalén Este, pero no hasta ese punto. No en la medida en que la gran mayoría de la gente no esté siendo vacunada ”, dijo Fouad Abu Hamid, quien dirige una clínica Clalit en Beit Safafa, un barrio árabe que se encuentra principalmente en Jerusalén Este.

Los residentes de Jerusalén Este constituyen alrededor del 38 por ciento de la población de la capital. No poseen la ciudadanía israelí, pero están cubiertos por cualquiera de las cuatro organizaciones de gestión de la salud de Israel. La gran mayoría, alrededor del 70%, está registrada en Clalit, la más grande de Israel.

“No somos tan optimistas. Han tratado de hacer llamadas telefónicas y hacer que la gente se presente y se vacune, pero hubo poca respuesta. La gente todavía tiene miedo ”, dijo el director de la clínica Sheikh Jarrah, Dima Bitar, miembro del centro de comando de coronavirus de Jerusalén de Clalit.

La clínica de Beit Hanina fue uno de los cuatro nuevos centros de vacunación que Clalit abrió en Jerusalén Este el martes; los otros estaban en Sur Baher; cerca de la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja; y en Musrara, en la unión entre Jerusalén Este y Oeste. Anteriormente, una clínica en Sheikh Jarrah había sido el único lugar para recibir la vacuna en Jerusalén Este.

Se ofrecen diferentes explicaciones para la baja demanda de la dosis, pero la mayoría de los funcionarios están de acuerdo en que algunos rumores infundados y teorías conspirativas se han apoderado de algunos palestinos de Jerusalén Oriental. El fenómeno está lejos de ser exclusivo de los palestinos; Las preocupaciones sobre la seguridad de la vacuna persisten en todo el mundo a pesar de los intentos de los funcionarios de salud por disiparlas.

“En general, los residentes de Jerusalén Este confían en el sistema de salud israelí. Trabajan y son tratados en hospitales israelíes; es muy diferente de los problemas políticos o de seguridad. Pero este tema de la vacuna ha alcanzado un nuevo nivel en las redes sociales ”, dijo Abu Hamid.

“Muchos se están contando teorías conspirativas: quieren matarnos, quieren esterilizarnos, esto distorsionará nuestras secuencias genéticas. He recibido algunas preguntas muy extrañas. Incluso tengo empleados aquí, en esta clínica, que se convencen unos a otros de no vacunarse ”, dijo.

Para algunos especialistas, para dificultad en el acceso es determinante. Decenas de miles de palestinos de Jerusalén Oriental también viven más allá de la barrera de seguridad que serpentea a través de la mitad oriental de la ciudad, cortando barrios enteros. Los que viven del otro lado deben cruzar el complicado puesto de control de Qalandiya para ser vacunados.

Munir Zughayyer, un activista en Kafr Aqab, un vecindario más allá de la barrera, dijo que cruzar el puesto de control para llegar a la clínica principal en Sheikh Jarrah podría llevar de dos a tres horas, y señaló que el puesto de control ocasionalmente cierra durante horas sin previo aviso. . La mayoría de las personas, dijo Zughayyer, tomarían el transporte público, lo que aumentaría los costos y el tiempo de viaje.

“Los factores logísticos sí importan. Jerusalén es enorme. Dirigir a todas estas personas mayores a Sheikh Jarrah, y muchas de ellas utilizan el transporte público, etc., ha sido un desafío ”, coincidió Abu Hamid.

Otros funcionarios rechazaron esa posibilidad. “Todo lo que tienen que hacer es venir”, declaró Miskin.

Pero la mayoría de los funcionarios, incluidos los palestinos, enfatizaron repetidamente que ven el problema clave como uno de voluntad, no meramente de acceso. El pensamiento conspirativo sobre el virus, difundido en las redes sociales, ha penetrado profundamente en Jerusalén Este.

Sin embargo, las cosas parecen estar mejorando lentamente, dijeron los funcionarios de salud. Durante la visita de The Times of Israel a la clínica Sheikh Jarrah el martes, se escuchaba el idioma árabe casi tanto como el hebreo, a pesar de que una clara mayoría de los vacunados eran judíos.

Mientras Bitar hablaba con The Times of Israel, una joven con hiyab entró en la habitación para preguntar si ella también podía vacunarse. Ella era maestra de escuela, y realmente necesitaba la inyección. Sin perder el ritmo, Bitar le hizo una serie de preguntas antes de explicar con pesar que tenía que rechazarla por ahora debido a su corta edad.

“¿Pero tu ves? Incluso eso es una mejora con respecto a hace unos días ”, dijo Bitar. “Al menos algunos vienen ahora. La gente se está despertando un poco “.

Fuente: Times of Israel

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.