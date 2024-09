Un nuevo estudio demuestra que las inyecciones para bajar de peso son seguras y efectivas también para niños de tan solo seis años.

Por el Dr. Itay Gal

Las inyecciones para bajar de peso han revolucionado el tratamiento de la obesidad en adultos y ahora se ha demostrado su eficacia en niños.

El estudio reveló que la inyección de “Saxenda” provocó una pérdida de peso significativa en niños obesos en comparación con aquellos que no recibieron ningún tratamiento. Si bien Saxenda forma parte de una generación anterior de medicamentos para bajar de peso, aún así produjo reducciones considerables del exceso de peso.

La investigación, realizada por Novo Nordisk, incluyó a 82 niños obesos de entre 6 y 12 años. Durante un período de 56 semanas, 56 niños recibieron inyecciones diarias de Saxenda, mientras que los demás recibieron un placebo.

Los resultados mostraron que los niños tratados con Saxenda redujeron su índice de masa corporal (IMC) en un 5,8%, mientras que el grupo de control solo vio una reducción del 1,6%.

Los niños que también siguieron una dieta saludable y realizaron ejercicio lograron reducciones de IMC aún mayores. Los efectos secundarios en los niños fueron similares a los observados en los adultos y, por lo general, remitieron con el tiempo. Entre ellos, se encontraban hinchazón, diarrea o heces más blandas y náuseas.

El estudio, presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad y publicado en la revista revisada por pares New England Journal of Medicine, cita a la investigadora principal, la profesora Claudia Fox de la Facultad de Medicina de Minneapolis: “Hasta ahora, los niños no tenían casi opciones para tratar la obesidad. Se les decía que se esforzaran más con la dieta y el ejercicio. Ahora, con las inyecciones, hay esperanza de que los niños que sufren obesidad puedan vivir vidas más sanas y productivas”.

Originalmente, estas inyecciones se desarrollaron como tratamiento para la diabetes. Durante los ensayos clínicos, se observó un efecto secundario de pérdida de peso, lo que llevó a los investigadores a explorar su uso para el control de la obesidad. Los estudios de seguimiento confirmaron que las inyecciones ayudan a las personas a perder peso y, al mismo tiempo, controlan la diabetes y reducen los niveles de grasa en sangre.

Pérdida de peso en varios niveles

La inyección funciona a través de la molécula GLP-1, que actúa de múltiples maneras. En primer lugar, aumenta la secreción de insulina del páncreas en función de los niveles de glucosa en sangre. Cuanto mayor sea el nivel de glucosa, más insulina se libera, lo que a su vez reduce el nivel de azúcar en sangre al ayudar a las células a absorber la glucosa.

El fármaco también reduce la liberación de glucagón, otra hormona que aumenta la producción de glucosa y su liberación al torrente sanguíneo desde las reservas del hígado. Normalmente, el glucagón se activa cuando los niveles de glucosa bajan, lo que hace que el hígado libere glucosa para mantener el equilibrio.

Además, el GLP-1 ralentiza el vaciado del estómago, suprime el apetito y aumenta la sensación de saciedad al influir en los centros del hambre del cerebro. Curiosamente, también parece reducir los antojos de alimentos ricos en grasas, aunque el mecanismo que lo provoca no se entiende del todo.

Recientemente, Novo Nordisk ha informado de resultados aún más alentadores con su última inyección, Wegovy, que reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en un 20% en personas con sobrepeso y antecedentes de cardiopatías. Actualmente, las inyecciones para adelgazar están aprobadas para adultos mayores de 18 años, pero en algunos casos pueden estar autorizadas para niños de tan solo 12 años con una aprobación especial del Ministerio de Sanidad.

Fuente: Jerusalem Post

