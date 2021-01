La Universidad de Haifa firma un acuerdo con el instituto de investigación de los EAU

El instituto de investigación TRENDS de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmó un acuerdo de cooperación académica con la Universidad de Haifa en una ceremonia en línea que se celebró la semana pasada, anunció un portavoz de la Universidad.

El acuerdo se concretó tras un simposio internacional, que se celebró a principios de diciembre y fue dirigido por el Centro Ezri de Política y Estrategia Marítima de la Universidad de Haifa. Investigadores del Instituto TRENDS en Abu Dhabi fueron invitados al simposio, que trató el tema de “Estados del Golfo – de la periferia al centro”, y tras su éxito, las partes acordaron ampliar su cooperación y anclarla en un acuerdo.

El acuerdo fue firmado por el Director General del Instituto TRENDS, Dr. Muhammad Abdullah Al-Ali, el Rector de la Universidad de Haifa, Prof. Ron Robin, el Rector de la Universidad de Haifa, Prof. Gustavo Mash, y el director del Centro Ezri, Prof. Shaul Chorev.

Robin, que ha vivido en Abu Dhabi durante más de 8 años en virtud de su otro puesto como vicepresidente (rector) de la Universidad de Nueva York (NYU) y como uno de los fundadores de los campus de la NYU en Abu Dhabi y Shanghai, dijo que “La firma de este acuerdo refleja la importancia que el Estado de Israel en general, y la academia israelí en particular, ven en el fortalecimiento de los lazos académicos entre los países, junto con los acuerdos políticos firmados hace unos dos meses.

“En el pasado, he estado expuesto a la excelencia académica de los Emiratos Árabes Unidos: su curiosidad, las formas en que se esfuerzan y fomentan una investigación y un desarrollo significativos. Estoy seguro de que la cooperación entre nosotros y el Instituto TRENDS será muy beneficioso para ambos países, en una amplia gama de parámetros “.

Chorev, del Ezri Center for Maritime Policy and Strategy Research de la Universidad de Haifa, dijo que “los problemas conjuntos que están detrás de la cooperación entre el Ezri Center y el TRENDS Institute la convierten en una colaboración estratégica de suma importancia para los dos países, no solo académicamente sino también en los niveles de seguridad y geopolíticos “.

“Estamos orgullosos de firmar este acuerdo y confiamos en que conducirá a acuerdos importantes con otros institutos de investigación”, agregó Chorev.

