Príncipe saudí: “Israel roba tierras y pone a los palestinos en campos de concentración”

Turki al-Faisal, un príncipe y exfuncionario del gobierno de Arabia Saudita, atacó a Israel en el Dialogo del IISS (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos por sus siglas en inglés) de Manama, acusándolo de apartheid, robarles tierras a los palestinos y de ponerlos en campos de concentración, asegurando que no se conseguirá paz entre su reino y el estado judío hasta la llegada a un acuerdo con los palestinos.

En un discurso en un panel de discusión en el que estaba presente el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, al-Faisal alegó “Los gobiernos israelíes han arrestado a miles de habitantes de las tierras que están colonizando y los han encarcelado en campos de concentración bajo las más endebles acusaciones de seguridad: jóvenes y ancianos, mujeres y hombres que se pudren allí sin recurso ni justicia”. Luego, prosiguió por asegurar que Israel está “demoliendo casas a su antojo y asesinan a quien quieren. Y, sin embargo, la Knesset israelí aprobó una ley que define la ciudadanía de Israel como exclusivamente judía, negando a los habitantes no judíos de Israel los mismos derechos ante la ley. ¿Qué tipo de democracia es esa?”. Además, calificó a la barrera de seguridad construida por Israel para la prevención de la infiltración de terroristas a territorio israelí como “muro de apartheid”.

Tales declaraciones desmienten la concepción que se tenía de su persona a nivel internacional, como una figura en pro del acercamiento con el Estado de Israel. Por ello mismo, la postura conservadora presentada por el príncipe se ve más apegada a la del rey Salman, pero difiere de la del príncipe heredero del trono de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Afortunadamente, este último se ha dispuesto a la normalización de relaciones diplomáticas con Israel, favoreciendo un dialogo silencioso para la colaboración estratégica contra el régimen iraní. En el 2018, expresó claramente su ideología cuando declaró: “Hay muchos intereses que compartimos con Israel y si hay paz, habría mucho interés entre Israel y los países del Consejo de Cooperación del Golfo”, además según reportes, la semana pasada se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En respuesta a las acusaciones del príncipe saudí durante el IISS, Gabi Ashkenazi tuiteó: “Las falsas acusaciones del representante saudí en la Conferencia de Manama no reflejan los hechos o el espíritu y los cambios que está experimentando la región. Rechacé sus comentarios y enfaticé que la era del ‘juego de la culpa’ ha terminado. Estamos en los albores de una nueva era. Una era de paz”.

The false accusations of the Saudi representative at the Manama Conference do not reflect the facts or the spirit & changes the region is undergoing.

I rejected his remarks & emphasized that the “blame game” era is over. We are at the dawn of a new era. An era of peace. @IISS_org

— גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) December 6, 2020